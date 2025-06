“Me parece un disparate", Milei descartó un indulto para CFK

El presidente Javier Milei habló sobre la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y descartó que haya una posibilidad de indulto contra la ex mandataria, que deberá cumplir con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En un adelanto de la entrevista con Esteban Trebucq, el presidente respondió ante la pregunta si habría una exención por parte del Ejecutivo: "Me parece un disparate“, fue lo primero que señaló.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, comentó.

En tanto, remarcó que una decisión de estas características “significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, en caso de que esté en desacuerdo” y apuntó: “Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy”.