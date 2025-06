"Muchas cosas buenas": Russo tras el debut de Boca en el Mundial de Clubes

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, destacó el nivel de su equipo en el empate por 2-2 ante Benfica en el debut por el grupo C del Mundial de Clubes durante una rueda de prensa posterior al encuentro. "Estuvimos a la altura", señaló el técnico, que lamentó que se le escapara el triunfo sobre el final y criticó algunas decisiones arbitrales.

"El rival es difícil, creo que el penal no es penal. Hay que verlo. Tuvimos la ventaja y nos lo empataron, pero el rival también es importante, tiene volumen de juego y nosotros también hicimos un buen partido", dijo el DT de 69 años que hoy inició su tercer ciclo al frente del azul y oro acerca de algunas decisiones del juez mexicano César Arturo Ramos, principalmente la infracción de Carlos Palacios sobre Nicolás Otamendi que derivó en el descuento de Las Águilas.

Pese al resultado, el técnico nacido en Lanús se mostró orgulloso por lo que hicieron sus dirigidos: "Estuvimos ordenados, elegimos los momentos y los tiempos. Después hubo que hacer cambios, hay un montón de cosas. Contento por muchas cosas, estuvimos a la altura de lo que es este torneo. Hay muchas cosas que me gustaron, sabemos que tenemos que sostenerlas más", reconoció el DT, quien reveló que esta noche no duerme como le sucede tras cada encuentro.

Russo también lamentó la lesión del volante Ander Herrera, reemplazado a los 20 minutos de la primera mitad por una molestia: "Hay que ver qué tiene, es un jugador que te marca los tiempos. Con él cuidábamos mejor la pelota.Vamos a ver qué tiene, no sé qué le molestó, pero hay que saberlo llevar. Hay que seguir, esto es así".

Por otro lado, el DT volvió a criticar al árbitro por su manejo del partido y, en especial, la expulsión de Nicolás Figal a minutos del final por una infracción contra Fiorentino: "La roja complica porque queríamos que juegue, creo que los dos defensores estuvieron muy bien hoy. Esto es así, al árbitro lo conozco, me dirigió en Arabia, y creo que se aceleró un poco. Para mí no fue penal, pero es discutible. Igualmente tenemos que saber resolver esas cosas porque no te pueden hacer un gol sobre la hora".

Justo cuando se refirió a las expulsiones -a Benfica le habían expulsado a los 27 minutos a Andrea Bellotti- y cometió un furcio: "Tuvimos uno de más, después uno de menos y ahí nos igualaron (sic, ya estaba 2-2 el encuentro). Da bronca porque teníamos que saber manejar la pelota, la forma, pero nos enfrentamos a un gran rival. Impresionante lo de la gente de Boca".

El próximo rival del Xeneize será Bayern Munich, al que enfrentará el viernes desde las 22. Acerca de esa cita, Russo manifestó: "Bayern será un partido físico. La brecha con los europeos, al menos para los argentinos, todavía sigue siendo grande. No se achicó. Los brasileños a veces la equiparan".

Con información de TyC Sports