La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes 10 de junio la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, quien deberá purgar una condena de 6 años de prisión y estará inhabilitada de por vida a ocupar cargos públicos. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa ante el fallo en segunda instancia que la encontró culpable de "administración fraudulenta en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Pero esto no es todo para la dos veces presidenta y vicepresidenta de los argentinos. Cristina Kirchner enfrenta otras tres causas judiciales abiertas, radicadas en distintos tribunales federales, y a la espera de que se dicten las fechas de los respectivos juicios orales.

La titular del Partido Justicialista tiene pendientes en Comodoro Py las causas conocidas como "Los cuadernos de las coimas", el caso "Hotesur-Los Sauces" y el "Memorándum de entendimiento con Irán". Cada una de ellas tuvo procesos distintos, ya que en algunas de estas demandas judiciales la exvicepresidenta fue sobreseída, pero posteriormente dicha resolución fue apelada y revertida.

Los cuadernos de las Coimas

El caso salió a la luz en 2018, cuando el fallecido juez Claudio Bonadío ordenó detenciones y otras medidas a raíz de las revelaciones de los cuadernos de viaje de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, exministro de Planificación durante el kirchnerismo sobre presuntos pagos de sobornos. En este expediente, Cristina Kirchner fue procesada como presunta jefa de una asociación ilícita.

En agosto de 2024, Tribunal Oral Federal 7 pidió una pericia para corroborar si el exchofer fue quien efectivamente escribió los manuscritos y se rechazó un pedido de la defensa de la expresidenta para investigar las llamadas de teléfonos de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, instructores del caso.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli resolvieron avanzar con el pedido de las pruebas que solicitaron las partes, es decir, qué documentación quieren incorporar y a qué testigos van a llamar, para cuando el caso llegue a debate oral. En ese marco, se habilitó incorporar los teléfonos del ex secretario y arrepentido José López, pieza clave en la causa por la obra pública que había pedido la fiscal Fabiana León.

Centeno, eje de la causa, es el señalado de haber escrito ocho cuadernos en donde se visitaba a empresarios que tenían negocios con el Gobierno para que pagaran coimas. El remisero temió por esos cuadernos y los dejó al cuidado de un amigo, un ex policía llamado Jorge Bacigalupo que se los hizo llegar al periodista de La Nación Diego Cabot. Con la detención de un grupo de ex funcionarios y empresarios, trascendió la causa y con el tiempo varios de los acusados acordaron como “arrepentidos” para no ir a prisión.

La causa Hotesur

La causa "Hotesur-Los Sauces" es la otra cara de la moneda del caso Vialidad, según la acusación. En ella se plantea que con la obra pública elegida para beneficiar al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, supuestamente el dinero regresó a la familia Kirchner con el pago de alquileres por sus hoteles en el sur o alquileres de departamentos.

Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con el voto en disidencia de Adriana Palliotti, habían cerrado este caso y sobreseído a Cristina Kirchner, pero en 2023 los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a Obligado y Grünberg -pero no a Palliotti- y ordenaron hacer el juicio oral.

En diciembre pasado, la Corte Suprema ratificó que el juicio debe realizarse. Así, en abril de este año, el presidente del TOF 5, José Michilini, reactivó medidas de prueba, incluyendo un peritaje contable sobre toda la documentación acumulada.

En ese momento, la entonces vicepresidenta había eludido el proceso porque en noviembre de 2021 un fallo del Tribunal Oral Federal 5 la sobreseyó junto a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El TOF 5 sostuvo que era claro que no había existido delito y que, por ende, no hacía falta realizar el juicio. En esa causa, se la acusa por los delitos de presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de esos inmuebles.

Fuentes judiciales sostienen que el Tribunal Oral Federal 5 “no debería demorarse mucho en decidir cuándo comenzará el juicio de Hotesur-Los Sauces.

El memorádum con Irán

Por otro lado, la Cámara también ordenó que se realice un enjuiciamiento oral en la causa por el memorándum con Irán, en donde Cristina Kirchner fue denunciada por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994. En esta causa ocurrió algo similar a la de los hoteles, ya que un tribunal había dictado el sobreseimiento de la líder del PJ Nacional y el resto de los acusados, pero la DAIA y familiares de las víctimas apelaron.

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó el fiscal fallecido Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su departamento poco antes de declarar en el Congreso. En su hipótesis, sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado porque hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos.

Además de Cristina Kirchner, en esta causa están acusados Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado. La decisión de abrir el caso también pasó por los jueces Barroetaveña y Petrone.

En esta causa solo resta que se fije la fecha del debate al que asistirán no menos de 300 testigos para que declaren a lo largo del juicio.

Con información de Perfil