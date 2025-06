La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó este viernes, a través de su cuenta oficial en la red social X, que sus abogados presentaron ante el Tribunal Oral N° 2 una solicitud de detención domiciliaria para cumplir la pena en su domicilio del barrio Monserrat.

Según detalló en el comunicado, la solicitud "no se trata de un privilegio" sino que responde a "estrictas razones de seguridad personal". Argumentó que, como exmandataria, debe contar con custodia de por vida, un régimen obligatorio que no puede evitar, debido a los riesgos inherentes a haber ejercido la primera magistratura.

Kirchner recordó además el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, mientras ocupaba la Vicepresidencia de la Nación. "El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios", expresó.

Criticó también el accionar de la Justicia, al afirmar que "el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos" detrás del atentado, pese a que los autores materiales ya están siendo juzgados.

Finalmente, aclaró que no busca eludir sus obligaciones judiciales. "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y lo sobresea", afirmó. Además, anunció que se presentará el próximo miércoles 18 de junio en Comodoro Py "para estar a derecho, como siempre lo he hecho".