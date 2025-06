La llamativa reacción de Scaloni con Luis Díaz tras el gol de Argentina

Lionel Scaloni tuvo una curiosa charla con Luis Díaz tras el gol del empate de Thiago Almada frente a Colombia, en la que se lo observó tomándolo de brazo al futbolista colombiano.

Lucho Díaz estaba protestando por la situación que se dio en el tanto de la Albiceleste, en la que Jhon Lucumí se tiró al piso y le pidió al árbitro Juan Gabriel Benítez que parara el partido para ser atendido en el terreno de juego.

Ante esto, en la conferencia de prensa le preguntaron al entrenador argentino sobre lo sucedido, pero le restó importancia y le dedicó unas palabras de admiración al delantero del Liverpool.

“No, queda ahí, no creo que lo diga él, nada raro, todo bien, es una charla porque aparte lo admiro como jugador y le dije las cosas que pensaba en ese momento, pero nada raro, todo en buena sintonía. Lo felicité porque es un crack”, explicó el DT sobre el encuentro que tuvo con Díaz.

Qué dijo Luis Díaz sobre la charla que tuvo con Scaloni tras el gol de Argentina

“El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol en la que había un compañero en el piso tirado y el árbitro no pitó. Le decía como que no era justo”, contó el colombiano ante los medios.

Y agregó: “Él me dijo que el jugador nuestro también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en esos momentos de partido y yo le dije que no, que el árbitro tenía que dar un poco más en ese sentido. Fue todo muy respetuoso”.

Las declaraciones más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Sobre el juego de Colombia: “Ellos plantearon un partido cerrado, donde la pelota iba muy rápido, y si no eras preciso podías sufrir alguna contra. Colombia tiene gente fuerte y física, plantean el partido que les conviene”.

Sobre Luis Díaz: “En la cancha le dije cosas que pensaba en ese momento. Todo en buena sintonía, lo felicito porque es un crack”.

La lista del Mundial, a falta de un año para el arranque: “No pienso en la lista. Por la experiencia del Mundial pasado porque en el final hay sorpresas, lesiones, bajos rendimientos y apariciones. Estamos abiertos a todo”.

El desarrollo del partido ante Colombia: “El peso del partido lo llevó Argentina, aun con diez. Ellos han hecho un buen partido”.

La importancia de los hinchas: “La gente nos dio una mano enorme. Siempre necesitamos su apoyo y hoy lo sentimos”.

El balance de la doble fecha de Eliminatorias: “Siempre hay cosas para sacar positivas y negativas, en esta doble fecha de Eliminatorias también”.

Con información de TN