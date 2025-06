Caso $LIBRA: “Si hay motivo, se tendrá que avanzar con un juicio político"

El jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, se mostró dispuesto a apoyar las medidas para incrementar los haberes de los jubilados aprobado en Diputados la última semana, aunque admitió que primero verán cómo puede repercutir y “cuáles pueden ser las cuestiones a futuro”.

“La otra vez habíamos planteado una reforma -incluso estaba acordada con el Gobierno nacional- que daba un aumento mínimo y una fórmula de actualización. Por supuesto, siempre pensando en cuidar el equilibrio fiscal”, señaló el senador correntino, adelantando que “nos vamos a reunir en el bloque a mirar bien cuál es el panorama. Estamos en consonancia con darles un aumento a los jubilados, pero vamos a mirar cómo puede repercutir”.

Entrevistado por La Nación, Vischi quiere que el Gobierno les explique dónde les impacta el incremento impulsado desde la otra Cámara. “Como no tenemos el presupuesto, no sabemos bien cuál es el efecto y por qué ellos dicen que les puede generar un problema en la caja”.

“El presupuesto es fundamental porque no sabemos dónde estamos parados en los gastos”, observó Vischi, remarcando que “complica muchísimo saber hacia dónde está yendo el Gobierno en función de su política de Estado. Por ejemplo, hay reclamos por la falta de obra pública. Es obvio que buscan el equilibrio fiscal, pero no sabemos de dónde sacar o dónde poner ni cuáles son las prioridades”.

Más allá de las coincidencias con el Gobierno, al marcar las diferencias citó en primer lugar a la educación pública. A su juicio, “eso es fundamental si queremos pensar en un futuro mejor para los argentinos, porque tiene que ver con el desarrollo humano”.

Mencionó también la salud pública, “porque hoy casi un 40% o 50% de trabajadores no registrados que no tienen obra social. No podemos dejar a la deriva a todas esas personas. A su vez, también fuimos quienes planteamos algunas reformas laborales”.

Vischi es recodado por el cambio de su voto respecto de la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. Al respecto, dijo que “en primer lugar, vimos la necesidad de esclarecer cuál era la situación. Pero cuando lo analizamos con los gobernadores, ellos nos dijeron que tuviéramos prudencia porque se podía venir una arremetida del kirchnerismo para tratar de aprovecharse y hacer tambalear al Gobierno, en función de que el presidente estaba buscando recursos en el Fondo Monetario Internacional”.

“Lo hablamos en el bloque, pero no nos pudimos poner de acuerdo. La idea era tratar de mandarlo a comisión. Cuando en la misma sesión vi que el kirchnerismo empezó a avanzar, incluso con improperios, decidí no acompañar. Lo dejamos en manos de la Justicia, que tiene que avanzar”, puntualizó.

Con todo, Vischi advirtió que el presidente debe dar explicaciones sobre lo sucedido. “Y para eso la Justicia tiene que investigar e ir hasta las últimas consecuencias”. Fue más lejos aún al advertir que “si hay motivo para un juicio político, se tendrá que avanzar” con el mismo y en ese caso el presidente “tendrá que asumir la responsabilidad”.

Respecto de su firma al pliego de Ariel Lijo, que muchos de su propio partido le reprocharon, Vischi dijo que lo hizo “convencido de que eso era apoyar al Gobierno nacional o al presidente, que había mandado ese pliego. Yo hice mi propio análisis de las condiciones el juez. Y había razones para que él pudiera integrar la Corte y, por eso, decidí acompañar el dictamen. Además, me lo había pedido el Gobierno”.

Respecto de ficha limpia, se manifestó “bastante sorprendido”, y estimó que “el mismo Gobierno pudo haber influido en esa situación porque a ellos no les gustaba la idea de que haya ficha limpia, a pesar de que era un proyecto que habían promocionado. No consulté con los senadores de Misiones, pero ellos siempre han acompañado en todo al Gobierno nacional”.

Al ser consultado por los ataques presidenciales al Congreso y la posibilidad de que el país se encamine hacia una autocracia, Vischi estimó que Javier Milei “hace uso extremo de todo el poder que pueda tener a partir de la Constitución. Está en nosotros si vamos a dejar que eso pase a partir de la defensa de las instituciones. Y desde el radicalismo debemos volver a insistir en la reforma de los decretos de necesidad de urgencia para que tengan otro tipo de tratamiento”.

