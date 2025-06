Crisis previsional: señalan falta de sensibilidad y propuestas realistas

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, en su columna por Aries, la abogada Julia Toyos cuestionó con dureza tanto al oficialismo como a la oposición por el manejo del tema. "Por Dios, que alguien le dé un poco de cintura política y analice el tema de darle una solución a la gente, aunque sea provisoria, hasta el año que viene", reclamó. Además, pidió que el Gobierno "se siente a discutir una reforma seria", pero que en el mientras tanto, “responda con sentido común, porque la gente tiene hambre”.

Toyos criticó el “papelón” legislativo y señaló que "no se salva nadie", apuntando a la actitud mezquina y parcial de todos los bloques. "Hermoso el arcoíris", ironizó, en referencia a la diversidad de colores políticos que, según ella, fallaron por igual en ofrecer soluciones concretas.

Además, la abogada cuestionó la forma en que se está abordando el tema de las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad. "No podés meter a todo el mundo en la misma bolsa. No puede ser tan irrespetuoso con las personas con discapacidad", reclamó. En relación a declaraciones recientes del vocero presidencial, Manuel Adorni, Toyos dijo que "nos acostumbramos a normalizar lo que no es normal", y pidió un trato más humano y realista.

Finalmente, señaló la falta de propuestas sensatas respecto del bono para jubilados y pensionados: “Nadie hizo un planteo con un análisis más realista, por ingresos familiares o situación socioeconómica. No todo el mundo necesita bono. Hay que darles a los que realmente lo necesitan”.

Toyos cerró con un llamado a la responsabilidad política: “Hay cosas que este Gobierno está haciendo bien y otras muy mal. Pero no se puede ser tan insensible. Estamos hablando de personas que no llegan a fin de mes”.