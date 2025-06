Pozo petrolero en Pichanal: murieron más de 300 animales y sospechan un deceso humano en 2023

El senador provincial por el departamento Orán, Juan Cruz Curá, denunció en Aries la crítica situación ambiental provocada por un derrame de petróleo y gas en Pozo de Lomas de Olmedo de la empresa President Petroleum S.A. ubicado en Puesto Guardián, Pichanal. “Esto va creciendo. Vieron las imágenes del vómito de la vaca que se prende fuego, es tremendo”, expresó con preocupación.

Curá confirmó la muerte de al menos 300 animales por efectos tóxicos y recordó otros casos graves ocurridos en la zona. “El hermano de Aureliano Reyes (productor rural) falleció hace dos años por algo similar. No se pudo constatar la causa, pero creemos que está relacionado”, indicó. Además, reclamó mayor celeridad por parte del gobierno salteño: “No entiendo por qué el Estado provincial se toma tanto tiempo. Del nacional no me sorprende, ni deben saber dónde está el pozo”.

En ese marco, el legislador informó que solicitaron formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente que rinda cuentas sobre las acciones tomadas. “Queremos que nos informe cómo estuvo trabajando. Ayer se notificó para poder hacer una reunión. En la sesión hablamos de un desastre ambiental”, afirmó. También advirtió que existe una causa judicial iniciada por un amparo, pero sin mayores avances concretos.

Respecto al accionar de la empresa, el senador fue contundente. “Se intimó a la empresa, no se presentó a la audiencia. Si no se presenta, la Justicia debería accionar. Un allanamiento podría hacerse, porque las máquinas están ahí, cerca del pozo”, propuso.

Por último, Curá expresó su esperanza de que la próxima semana se obtengan respuestas. “Esperemos que tengamos una reacción de la empresa, y sobre todo, que se actúe con rapidez. No podemos permitir que sigan ocurriendo estas cosas sin ningún tipo de control ni consecuencias”, concluyó.