Paritarias docentes: “El Gobierno prometió una revisión en mayo y no cumplió”

Por Aries, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia, Victoria Cervera, denunció que el Gobierno provincial no cumplió con la revisión salarial acordada para el mes de mayo, tras las elecciones, y acusó una “falta total de voluntad política” para negociar con los gremios.

“La revisión teóricamente debía hacerse en mayo, luego de las elecciones, pero por supuesto eso nunca sucedió”, afirmó Cervera. Según explicó, el Ejecutivo firmó un acta a principios de año que contemplaba un aumento del 9% escalonado en tres tramos (febrero, abril y junio) con la posibilidad de una revisión en mayo si la inflación superaba ese porcentaje.

“No solo no se concretó la revisión, sino que ni siquiera recibimos una respuesta formal. Todo fue informal y, para colmo, uno de los actores clave en la negociación está de vacaciones en Miami”, denunció la dirigente sindical.

Cervera criticó duramente la actitud del Gobierno al que acusó de "hacer acuerdos y luego no cumplirlos". “Las notas fueron presentadas, pero no hubo voluntad de parte del Ejecutivo. Solo pusieron esa cláusula de revisión para calmar los ánimos en marzo, cuando advertimos que el aumento no alcanzaba”, explicó.

La referente sindical también apuntó contra la ministra de Educación, señalando que era su responsabilidad coordinar con el área de Economía y el ministro coordinador para definir la actualización salarial. “Lo que se dice en los pasillos es ‘no hay plata’. Pero la verdad es que tampoco hay voluntad”, concluyó.