Por Aries, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Salta, Gustavo Soto, manifestó un firme rechazo al proyecto del Gobierno provincial que propone que los afiliados al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) pasen automáticamente al PAMI al momento de jubilarse. El dirigente calificó la medida como perjudicial para los trabajadores estatales y adelantó medidas de fuerza para este martes, de no llegar a un acuerdo este lunes.

“Queremos una obra social eficaz, eficiente y que dé respuesta en el momento en que el trabajador más lo necesita, que es cuando se juega su salud. Y eso no se logra expulsando a los jubilados del IPS”, expresó Soto. Además, recordó que todos los estatales son afiliados forzosos al IPS, por lo que “no se puede avanzar en un cambio tan profundo sin consultar a quienes sostienen con sus aportes la obra social”.

Este lunes a las 10, el gremio fue convocado a una reunión con el gobernador de la provincia, donde prevé plantear la posición del sector. “Vamos a escuchar, pero también a manifestar con claridad nuestro rechazo. Si el proyecto no se retira, ya tenemos un plan de lucha en marcha, notificado a la Secretaría de Trabajo”, sostuvo.

De realizarse, la movilización convocada por UPCN partirá desde la sede del IPS, en lo que calificaron como “un abrazo simbólico” a la institución, y se dirigirá hacia la Legislatura provincial para solicitar diálogo con los legisladores.

Según el proyecto oficial, el objetivo del traspaso es evitar el desfinanciamiento del IPS y avanzar en un “ordenamiento institucional”. No obstante, desde UPCN insisten en que cualquier reforma debe ser consensuada con los trabajadores y las entidades gremiales. “No estamos cerrados a mejorar el IPS, al contrario, hay mucho por hacer. Pero no a costa de los derechos de los jubilados”, remarcó Soto.

El sindicato espera ser formalmente convocado para trabajar en una solución que no implique desamparar a los afiliados en el momento más sensible de sus vidas laborales: la jubilación. “Los trabajadores tienen mucho para aportar. Queremos diálogo, pero si no somos escuchados, saldremos a defender nuestra obra social en la calle”, concluyó.