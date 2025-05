El Hospital Dr. Arturo Oñativia realiza un estudio en toda la provincia para detectar bocio en niños de entre 6 y 12 años y analizar si la sal que consumen en sus hogares contiene los niveles adecuados de yodo. La iniciativa busca actualizar los datos sobre esta afección vinculada al mal funcionamiento de la glándula tiroidea. “Estamos interviniendo en el estudio de si los chicos tienen o no bocio, que es el aumento de tamaño de la glándula tiroidea”, explicó en diálogo con Aries la jefa del Programa de Endocrinología, Dra. Valeria Cerioni.

El relevamiento incluye la recolección de muestras de orina en algunos casos, para evaluar la cantidad de yodo presente en el organismo y determinar si hay interferencias alimentarias que puedan afectar la tiroides. “La tiroides necesita yodo para formar su hormona, y si no consumimos alimentos que lo contengan, se altera su funcionamiento”, advirtió la especialista. Recordó que Salta es una zona endémica de deficiencia de yodo por su ubicación geográfica, alejada del mar y cercana a la cordillera.

El equipo analiza también si se cumple la ley que desde 1963 exige que la sal para consumo humano esté yodada. “Queremos ver si todas las salineras cumplen con los requerimientos que necesitamos como población para que no tengamos endemia”, señaló. Una zona se considera con endemia bociosa si más del 6% de los niños en edad escolar presenta esta afección. Según detalló, no existen datos actualizados desde los estudios realizados por el propio Dr. Oñativia.

Estudios previos ya encendieron señales de alerta. En 2014, un relevamiento en escuelas reveló una prevalencia elevada de bocio y la presencia de sal sin yodo en hogares. “Encontramos chicos con bocio que ya a esta altura no deberíamos tener, y sal que no tenía absolutamente nada de yodo”, remarcó la profesional. A través de análisis cualitativos de sal doméstica, se observó que muchos paquetes eran transparentes y no protegían el yodo de la luz, lo que provoca su pérdida.

El actual estudio se extenderá por los 23 departamentos de Salta. Al finalizar, el equipo espera contar con datos precisos sobre la situación actual. “Este año logramos que se apruebe el proyecto de investigación para poder realizarlo en toda la provincia, y ahí tendremos un número más real”, concluyó la jefa del programa.