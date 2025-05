Fuerte rechazo de trabajadores judiciales a los cambios del IPS: “Nos abandonan en la edad más frágil”

El proyecto, recientemente ingresado a la Legislatura provincial, propone que Salta adhiera al artículo 2° de la Ley Nacional N° 25.649, modificado por el DNU 70/2023. La iniciativa establece que los medicamentos deberán prescribirse obligatoriamente por su nombre genérico y, en una medida que generó gran rechazo, dispone que los afiliados al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) pasarán a ser cubiertos por el PAMI al momento de jubilarse.

“Nos tomó por sorpresa, fue una muy mala noticia”, aseguró por Aries Matías Aramayo, quien representa a los trabajadores judiciales de la provincia. “Después de aportar durante más de 30 años a la caja del IPS, nos dicen que en el momento más frágil de nuestras vidas, cuando más necesitamos una cobertura seria, nos cambian de sistema y nos mandan al PAMI”, expresó con preocupación.

El dirigente señaló que la medida generó una ola de inquietud entre los trabajadores, especialmente aquellos próximos a jubilarse. “Ya están planificando su nueva etapa de vida con la tranquilidad que da contar con el IPS, y de golpe les avisan que eso se termina. Es muy grave”, afirmó.

Aramayo advirtió que la calidad del servicio del PAMI, en su estado actual, no brinda garantías. “Todos conocemos casos de familiares, amigos o vecinos que atraviesan dificultades con el PAMI. No se ve un panorama de mejora. Este proyecto no hace más que vulnerar los derechos de los trabajadores que sostuvieron el sistema durante décadas”.

Además, desde el sector judicial anticiparon que se buscará el diálogo con legisladores provinciales para frenar el avance del proyecto. “Vamos a intentar reunirnos con alguna comisión legislativa para plantear nuestra postura. Creemos que se debe defender al IPS, pero esta no es la forma”, sostuvo Aramayo.

Si bien el Gobierno provincial justificó la propuesta como parte de un “ordenamiento institucional” para evitar el desfinanciamiento del IPS, los gremios ya comenzaron a movilizarse y advierten sobre el impacto negativo de la medida.

“Esto no es una cuestión menor. Cambiar de sistema de salud después de toda una vida laboral es una decisión que debe ser debatida profundamente, no impuesta de manera sorpresiva”, concluyó Aramayo.