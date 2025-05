“Bafle” Montaldi: “No se quiere lo que no se conoce, y Tránsito se maneja sin memoria”

En el marco del 76° aniversario de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la ciudad de Salta, Gerardo “Bafle” Montaldi, exdirector del área, lanzó duras críticas sobre la gestión actual, la pérdida de memoria institucional y la falta de profesionalismo en los cargos jerárquicos.

“Cuando me convocó Villamayor, aprendí que un director de Tránsito trabaja 24 horas, 30 días al mes, sin feriados ni descanso. Hoy, el empleo municipal termina a las 2 de la tarde y listo. Eso marca una diferencia”, expresó Montaldi en diálogo con Aries.

El exfuncionario también apuntó contra el desinterés por preservar la historia del organismo: “Me da bronca que hayan quitado la placa con los nombres de los directores. Ya no está más. En su momento, Aries le dio un premio a dos inspectores históricos; esa foto estaba colgada en Educación Vial y hoy tampoco está”.

Según Montaldi, la falta de continuidad y de reconocimiento a quienes formaron parte de la historia de Tránsito se refleja en la improvisación actual. “Preguntale a cualquier funcionario nuevo quiénes fueron los últimos 20 directores. No tienen idea. No hay una referencia, y eso antes sí existía”, lamentó.

Además, criticó la elección recurrente de perfiles sin experiencia específica: “Siempre lo mismo. O gendarme, o policía, o militar, o abogado. Si es un abogado que además hizo los cursos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, algo sabe. Pero llegan en bola”, remarcó.

Montaldi insistió en que el área debería estar en manos de quienes conocen su funcionamiento desde adentro. “Yo manejé Tránsito con cinco directores de planta permanente. No con AP. El tránsito se maneja con los viejos, con los que saben”, afirmó.

Finalmente, resumió su mirada crítica con una frase que repitió a lo largo de la entrevista: “No se quiere lo que no se conoce. Y si no hay continuidad, no hay compromiso”. “Tránsito se maneja sin memoria”, sentenció.