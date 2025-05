Mendaña: De llamar a tomar el PJ, a decir que el domingo "hubo infiltrados" en la sede

Por Aries, el diputado provincial y dirigente del PJ, Luis Mendaña confirmó que fue uno de los impulsores de la toma del Partido Justicialista de Salta, como parte de una protesta contra la intervención del partido, la cual calificó como “arbitraria, sin justificación y perjudicial para la unidad del peronismo”.

Mendaña explicó que el viernes pasado a las 16 horas un grupo de afiliados se reunió en la sede del PJ para “diagramar acciones de lucha y visibilizar el rechazo a la intervención”. Aseguró que el ingreso fue pacífico, sin daños ni violencia, y que el local estaba abierto. “Entramos como lo que somos: afiliados y dueños del PJ salteño”, afirmó.

“Queremos que nos devuelvan el partido a los afiliados. La intervención no sirvió para nada, solo para desunir al peronismo”, sostuvo Mendaña.

El legislador aclaró que esa toma fue muy distinta de los hechos del domingo, en los que también hubo presencia en la sede partidaria, pero que —según dijo— no involucraron a la militancia de base del PJ, e incluso incluyeron personas no afiliadas al partido. “Nosotros no fuimos parte de eso. La Policía debería esclarecer quiénes estuvieron ahí”, dijo.

Mendaña también pidió que se llamen a elecciones partidarias y para la renovación de cargos legislativos nacionales, de cara a los comicios del 26 de octubre. Señaló que el respaldo a esta exigencia se hará visible en la concentración prevista para este lunes a las 18 horas, frente a la sede del partido.

Respecto al impacto de la intervención en las elecciones anteriores, fue categórico: “Hago responsable a la intervención por el resultado electoral. Esos seis puntos que perdió el PJ podrían haber cambiado el panorama, al menos en Capital. La desorganización perjudicó al espacio que encabeza el gobernador”.

Mendaña, que participó de un frente liderado por el gobernador Gustavo Sáenz, remarcó que el peronismo podría haber logrado una mejor performance electoral si se hubiese mantenido la unidad. “Los cuatro diputados nuevos que entran en noviembre pertenecen al peronismo, pero podrían haber sido seis”, lamentó.

Finalmente, llamó a recuperar el diálogo y la vida institucional del partido: “Estamos hablando de un PJ con 90.000 afiliados en la provincia. No es un sello. La discusión política tiene que volver a hacerse dentro del partido, con reglas claras y participación”.