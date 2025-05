El líder del PRO y expresidente Mauricio Macri denunció un "intento de fraude digital" tras la difusión en cuentas libertarias de un video falso y apuntó contra Santiago Caputo. "Lo que vivimos ayer es una locura, rompe todas las reglas de juego", dijo indigando.



"Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de intento de fraude digital. No me digan ahora que son tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso del Gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos con Inteligencia Artificial", lanzó desde el Cafe Tortoni donde el PRO realiza su tradicional desayuno los días de elecciones.



“El intento de fraude electoral que vivimos ayer fue una verdadera locura. Se rompieron todas las reglas del juego democrático”, explicó el expresidente Mauricio Macri, visiblemente molesto por los acontecimientos de la jornada electoral.

“A pesar del buen rumbo económico, la gente sigue manifestando un deseo claro: un cambio, pero con equilibrio, responsabilidad y estabilidad institucional”, agregó.



Macri también denunció maniobras ilegales durante la veda: “Lo más grave es cómo empezó todo. En plena veda electoral, comenzaron a circular imágenes manipuladas y videos antiguos, incluso de inundaciones ocurridas hace más de 15 años, con el único objetivo de perjudicar a dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.

“Fue una maniobra torpe y desesperada que no va a funcionar, porque fue algo armado por sectores que claramente no están en sus cabales. Necesitamos dirigentes equilibrados, que respeten las reglas y no fomenten el caos”, subrayó.

Sobre el tono general de la campaña, Macri expresó: “La campaña fue extremadamente agresiva, y vimos a Milei más violento que nunca. A partir de mañana, y en los próximos días, será tiempo de reflexión”.

Finalmente, responsabilizó a quienes propagaron desinformación en redes sociales: “Hoy hago responsables a quienes usaron las redes sociales para difundir contenido engañoso. Quisieron hacer daño, incluso utilizando videos viejos míos como si fueran actuales, en beneficio del espacio libertario. Lo vamos a superar, como siempre, con firmeza y respeto por la democracia”.

Cómo fue el ataque

El aparato de usuarios organizados que opera en redes bajo el ala digital de La Libertad Avanza, con figuras como Daniel Parisini conocido como “Gordo Dan”, no dudó en difundir, apenas unas horas antes de las elecciones en la Ciudad, un video generado con inteligencia artificial para instalar una noticia falsa: que Silvia Lospennato, candidata del PRO, abandonaba la carrera electoral.

Durante la noche del sábado, distintas cuentas actuaron de manera sincronizada para amplificar el contenido. Entre ellas, la del propio Gordo Dan quien, sin ocupar un cargo formal, así como también otras cuentas de X como @TommyShelby_30, @ElTrumpista y la enigmática cuenta @MileiEmperador.

Mauricio Macri denunció las fake news difundida por LLA en X

El líder del PRO, Mauricio Macri, denunció "un intento de fraude electoral" tras la viralización de un video hecho por inteligencia artificial (IA) donde aparece él mismo anunciando una supuesta baja de la candidatura de Silvia Lospennato.

"A horas de la elección, un burdo video generado con inteligencia artificial fue publicado en X. En él, se muestra una recreación verosímil de mi persona haciendo declaraciones que nunca hice sobre nuestra lista", advirtió Mauricio Macri. Luego denunció "un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios que pueden ser interpretados como reales por parte de la audiencia".

Apuntó a "personas del círculo más íntimo de La Libertad Avanza" y sostuvo que "esta acción tramposa demuestra un profundo desprecio por las reglas electorales y, en el fondo, por la democracia misma". Aunque reconoció que no sabe qué efectividad pueda tener.

Ante este video, anunció que "el PRO tomará las acciones legales que considere convenientes. Mientras tanto, Silvia Lospennato se prepara para defender mañana nuestra lista, que representa, entre otras cosas, el respeto a las reglas, a la verdad y a la democracia".

Con información de Ámbito