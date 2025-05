Aguas Blancas: Terminan el alambrado y esperan a Bullrich y Sáenz para la inauguración

En diálogo con Aries, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, informó que el alambrado instalado en la frontera con Bolivia ya está operativo y será entregado oficialmente la semana próxima. A pesar de no estar habilitado aún, el cerco cumplió su función durante el fin de semana pasado al evitar cruces ilegales por pasos no autorizados durante los comicios provinciales.

“El sábado y el domingo funcionó perfectamente. Sin estar habilitado, cumplió el rol de que la gente no salte por determinados lugares”, explicó Zigarán. Se trata de una obra de 200 metros lineales, con dos puertas, un portón, reparación de alcantarillado y mejoras en las estructuras existentes, que demandó una inversión de $36.200.000.

Según detalló, los fondos para la obra fueron inicialmente provinciales, pero Nación ya transfirió el 50% del monto comprometido y el resto llegará con el certificado final. “Desconozco si hay un convenio entre Nación y Provincia por reintegro, pero a mí sí me llegó para hacerlo y está hecho”, aclaró.

El funcionario adelantó que, una vez recibida la obra por parte del contratista, notificará al gobernador Gustavo Sáenz y este, a su vez, informará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Bullrich le tomó mucho cariño a esos 200 metros, así que sospecho fuertemente que va a venir”, deslizó Zigarán.

No obstante, señaló que aún no hay confirmación oficial sobre la visita ni sobre una posible inauguración formal. “Puede que no venga nadie y que empiece a funcionar directamente. O puede que vengan y hagan un acto”, expresó.

En cuanto a la situación operativa en la frontera, Zigarán criticó la falta de personal del lado boliviano para los controles migratorios, lo que genera colas de hasta 12 cuadras. “Nosotros ponemos cinco personas, ellos una sola, y se generan cuellos de botella. Así tarde o temprano esto termina mal”, advirtió.

Por último, cuestionó la falta de criterios unificados entre distintos pasos fronterizos. “No entiendo cómo, siendo el mismo gobierno, aplican un método en el puente de Salvador Mazza y otro en Puerto Chalanas de Aguas Blancas”, cerró.