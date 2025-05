Wayar denunció “el vaciamiento del peronismo” tras la intervención del PJ

Por Aries, el senador provincial Walter Wayar volvió a hacer fuertes declaraciones tras los resultados electorales del último domingo. Lejos de mostrarse sorprendido, reafirmó su compromiso con la militancia y arremetió contra el deterioro institucional del Partido Justicialista (PJ), así como contra lo que calificó como una política “acomodaticia” al servicio del poder.

“Solamente la muerte me va a hacer dejar de militar, y la muerte puede ser por una bala en la cabeza o porque Dios me lleve. Es lo único que me va a parar. No me frena un resultado, ni las bravuconadas”, sentenció.

Así mismo, Wayar relativizó los efectos de la intervención del PJ nacional y afirmó que el partido ya venía en decadencia mucho antes. “El sello del PJ ya estaba desgastado, igual que el de la UCR. Lo destruyó una forma de hacer política donde el que gana es el que se acomoda al oficialismo, no el que transforma la realidad de su pueblo”, criticó.

El exvicegobernador también fue tajante con los armados electorales de su propio espacio. “¿Usted me dice que Flavia Royón es peronista? Funcionaria de Fernández, luego de Gustavo Sáenz, y después candidata número uno de la lista que se decía peronista. Hablemos con seriedad”, disparó.

Sobre la performance del oficialismo en Salta, Wayar apuntó contra la lectura triunfalista del gobernador Sáenz. “Decir que ganaron porque metieron 11 senadores es no entender la realidad. En cada departamento había cuatro o cinco candidatos, y ganó uno solo, apoyado por intendentes que manejan todo en municipios con escaso desarrollo”, denunció.

Con la voz firme y una postura crítica, el senador cerró con una definición que sintetiza su trayectoria política: “Siempre milité con convicción. Perdí muchas veces y gané muchas otras, pero jamás dejé de pelear. Y no voy a dejar de hacerlo ahora”.