Dificultades en el aprendizaje: Zelmira, la herramienta para docentes que adapta textos con IA

La inclusión en las aulas aún representa un desafío para el sistema educativo. Así lo explicó en Aries Florencia de Zavalía, una joven emprendedora tucumana que desarrolló Zelmira, una web app que adapta materiales escolares con inteligencia artificial, pensada para docentes y estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje (DEA), como la dislexia.

“Zelmira surge porque cada vez hay más diagnósticos. Antes no se conocía lo que era una dislexia o un TDAH. Eran los famosos alumnos que les costaba la lectoescritura o el que se portaba mal y lo echaban de todos los colegios”, explicó de Zavalía. Según señaló, el sistema educativo aún no se adapta a la neurodivergencia, y los docentes no reciben formación específica para atender esas realidades.

La herramienta apunta a reducir esa brecha. “Zelmira es una web app, no hay que descargar nada. Desde la compu o el celular, el docente le puede sacar una foto a una página de un libro y en segundos, con inteligencia artificial, genera la adaptación según lo que se le pide”, detalló. La plataforma clasifica las adecuaciones en tres niveles: poco significativas (como las necesarias para alumnos con dislexia), significativas y muy significativas.

Uno de los aspectos diferenciales es que no rotula a los estudiantes por su diagnóstico. “Buscamos una herramienta que pueda servir para todos, no que el alumno que necesita algún seguimiento tenga que llevar sus cosas aparte. Queremos una inclusión real”, subrayó.

Además, de Zavalía compartió su experiencia personal como motor del proyecto: “Tengo un hermano con discapacidad. Su época escolar no fue de las mejores. Hace 18 años ver a una persona con discapacidad en un colegio era muy raro”. Desde su sitio web zelmiralearning.com, los docentes e instituciones pueden acceder a la plataforma, suscribirse o solicitar información para implementarla en escuelas.