Largas filas desde la madrugada y en el frío: Continúan los reclamos por la pensión

En la sede de la Superintendencia de Salud de avenida Belgrano al 500 se repiten las escenas de familias que reclaman por trámites demorados y la suspensión de pensiones por discapacidad sin previo aviso. En diálogo con Aries, varias personas manifestaron su preocupación por la situación y las consecuencias económicas que enfrentan.

Una de las madres presentes relató que hace cuatro meses está con todos los trámites. “Hoy vine a esperar a ver si me atienden y me dicen algo”, lamentó. Otra mujer expresó que su madre llegó a las 4 de la mañana para hacer fila por un turno. “Yo llevo a los chicos a la escuela y luego me quedo. Ya hace tres días que vengo haciendo esto porque nunca llego a tiempo. Cuando vengo a las 8 ya hay una cola de más de una cuadra”, se quejó.

El principal motivo del reclamo es la suspensión sin aviso de las pensiones. Una de las damnificadas señaló que le suspendieron la pensión a su hija hace un mes. “A mí no me llegó la carta en ningún momento. Estoy acá solo para preguntar cuándo llegó la notificación y qué debía presentar”. La pensión representa un ingreso clave para muchas familias. “Son 230 mil pesos, con eso pagamos el colegio y las terapias de mi hija”, dijo la mujer.

Las personas afectadas indicaron que no reciben respuestas claras y que deben asistir en reiteradas oportunidades sin garantías de ser atendidas. Las condiciones de espera, a la intemperie y desde la madrugada, agravan el malestar de quienes ya atraviesan una situación delicada.

Nación anunció que habrá cambios en el procedimiento de auditorías pero hasta que se efectivice la gente sigue peregrinando para cobrar un beneficio que para muchos es vital.