Grooming: Seis de cada diez chicos interactuaron con un desconocido en redes

La Red Grooming LATAM presenta hoy su informe regional en el Congreso de la República de Ciudad de México, un estudio detallado y sin precedentes que revela prácticas de riesgo digital entre niños y adolescentes de América Latina.

El estudio, al que Infobae accedió en exclusiva, es resultado de la colaboración de las 30 entidades que integran Red Grooming en 15 países de América Latina, se basó en 28.360 encuestas anónimas realizadas entre jóvenes de 9 a 17 años durante 2024 y 2025.

La investigación detectó que 7 de cada 10 jóvenes desconocen el concepto de “grooming” y mostró un escenario que pone a padres, investigadores y docentes en alerta: el 63% de los niños obtiene su primer celular a los 9 años, lo que incrementa la exposición a internet sin supervisión adulta.

Asimismo las entrevistas mostraron que 6 de cada 10 chicos mantuvieron conversaciones con desconocidos en redes sociales o videojuegos, sin percibirlo como un peligro.

Estos datos reflejan un patrón regional preocupante donde los menores interactúan con mayor frecuencia y duración en el ámbito digital, generalmente sin una guía adecuada por parte de adultos.

El abogado Hernán Navarro, director ejecutivo de la ONG Grooming Argentina, explicó a Infobae que el grooming es “una nueva modalidad de violencia sexual sin contacto físico dirigida a niños, niñas y adolescentes a través del entorno digital. Se trata de adultos que contactan a menores por cualquier plataforma digital con el fin de cometer delitos contra su integridad sexual".

El acceso al primer teléfono celular

La edad de acceso al primer teléfono celular marcó una diferencia clave. El 63% de los encuestados accedió a partir de los 9 años.

Otro 28% lo hizo antes de esa edad, mientras que el 9% dijo no tener aún un dispositivo propio.

A medida que se adelantó ese acceso, se amplificó también el tiempo de conexión. La mayoría pasa entre 3 y 6 horas diarias frente a una pantalla, ya sea celular, consola o computadora. Un grupo considerable supera las 6 horas por día.

El uso diario inferior a 3 horas aparece limitado a contextos con menor conectividad o con mayor regulación familiar.

Aplicaciones y videojuegos más utilizados

Entre las 10 aplicaciones más mencionadas, WhatsApp, TikTok, YouTube e Instagram encabezaron las preferencias.

Las siguieron Facebook, Snapchat, Roblox, Discord, Messenger y Telegram. En estos entornos, la interacción entre pares suele ampliarse al contacto con personas desconocidas.

En el universo de los videojuegos, sobresalieron Free Fire, Roblox, Minecraft, Call of Duty y FIFA. También aparecieron Among Us, Clash Royale, Fortnite, PUBG y Brawl Stars. La mayoría permite interacción en línea y en tiempo real, lo que expone a quienes juegan al contacto directo con personas fuera de su entorno habitual, según plantearon.

Interacciones con personas desconocidas

“6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han mantenido conversaciones con desconocidos a través de redes sociales y/o juegos online”, revela uno de los ejes del informe.

Y otro hallazgo preocupante, es que el contacto con desconocidos en Internet no se percibe como peligroso, sino como parte de la rutina digital.

Las plataformas promueven interacciones anónimas —a través de recomendaciones, salas públicas o funciones automatizadas—, lo que elimina barreras entre adultos y menores, postula el estudio.

En la mayoría de los casos, este tipo de conversación se da sin la mediación de adultos. De allí que la Red Grooming LATAM insista en la necesidad de incluir herramientas de supervisión, formación emocional y detección de señales en el ámbito familiar y escolar.

Propuestas afectivas en juegos online

Otro dato llamó la atención de las organizaciones participantes: una proporción significativa recibió propuestas de noviazgo mientras jugaba en línea. A menudo, estos mensajes provienen de personas desconocidas o adultos que se presentan como pares.

Este tipo de vínculo digital puede convertirse en la primera fase de una estrategia de acercamiento con fines de manipulación emocional.

La naturalización de los “noviazgos virtuales” en entornos lúdicos plantea desafíos. “Hablar de amor digital no es ridículo. Ignorarlo, sí”, advirtió el informe.

El fenómeno de los retos virales

Los desafíos o retos virales —acciones o desafíos reproducidos colectivamente en redes— forman parte del comportamiento digital cotidiano. Una parte importante de los encuestados, el 60%, declaró haber participado alguna vez.

Algunos de estos retos promueven autolesiones o comportamientos de riesgo. Entre los más difundidos, el texto menciona el “desafío de la asfixia” y el “reto de la ballena azul”, que ya generaron consecuencias fatales en la región.

Prácticas de sexting y exposición a contenido sexual

El sexting —envío de imágenes, videos o textos de contenido sexual propio— ya no se limita a adolescentes. Una mayoría reconoció conocer el término, incluso desde edades tempranas.

El informe sostiene que el fenómeno no debe abordarse desde la prohibición, sino desde la formación en consentimiento, alfabetización digital y construcción de vínculos saludables.

En paralelo, el acceso a pornografía fue otro de los ejes examinados. Una proporción considerable dijo haberla visto al menos una vez. Las razones varían: curiosidad natural, recomendaciones de pares, accidentes digitales (como enlaces o ventanas emergentes) y, en menor medida, presión de pareja.

Entre los factores analizados se destaca la falta de educación sexual integral y la naturalización del consumo en ciertos entornos digitales.

Contenido sexual generado con inteligencia artificial

El estudio también relevó datos sobre el uso de aplicaciones de IA para generar imágenes sexuales. Una parte del universo encuestado accedió a estas herramientas por curiosidad, como desafío grupal o con fines de burla. También se detectaron casos en que menores fueron víctimas de montajes falsos, en los que sus rostros aparecieron combinados con cuerpos desnudos. Estas imágenes circularon en redes, entornos escolares o grupos privados.

En la mayoría de los casos, fueron creadas por pares sin conciencia del daño causado. La Red Grooming LATAM advirtió que se trata de una forma de violencia digital con consecuencias emocionales y sociales. “El futuro ya llegó, y no podemos enfrentarlo con herramientas del pasado. La alfabetización en IA ya no es técnica: es un derecho y una urgencia”, señalaron.

Identidad digital y brechas de conocimiento

Además del desconocimiento generalizado sobre el grooming, el informe incluyó dos dimensiones adicionales: identidad digital y brecha generacional tecnológica.

La mayoría no tiene claridad sobre el concepto de identidad digital, lo que implica una subestimación del valor de la información personal, riesgo de robo de identidad y exposición voluntaria a prácticas de perfilamiento.

Al mismo tiempo, muchos consideran que saben más de tecnología que sus madres, padres o tutores. Esa percepción no siempre se traduce en competencias en ciberseguridad, ética digital o privacidad, y suele derivar en una falsa sensación de control.

Según la Red Grooming LATAM, los datos recogidos configuran un panorama de hiperconectividad con bajos niveles de conocimiento crítico y sin herramientas para enfrentar los riesgos digitales. La organización sostiene que la ciudadanía digital no se transmite por herencia, sino que “se aprende, se acompaña y se garantiza”.

“30 ORGANIZACIONES – 15 PAÍSES – 1 MISIÓN”, fue el lema que acompaña a la presentación que se realizó hoy en la capital mexicana, a dos años de la creación de esta red impulsada originalmente por la ONG Grooming Argentina. Su objetivo declarado es claro: avanzar en la construcción de un entorno digital más seguro para las infancias y adolescencias latinoamericanas.

“La interacción con desconocidos, las propuestas de noviazgo en plataformas de juego y la participación en retos virales demuestran que el entorno digital funciona como verdadero espacio de socialización afectiva, simbólica y conductual. Sin embargo, estos intercambios muchas veces se desarrollan en escenarios sin normas claras, con lógicas de validación inmediata y sin presencia adulta significativa”, destacaron en el informe.

“El desconocimiento sobre el grooming, la identidad digital o los riesgos del sexting revela un panorama alarmante: la mayoría no identifica situaciones de riesgo porque no ha sido formado para hacerlo. Además, muchas prácticas se han naturalizado dentro de su cultura digital (como el envío de imágenes íntimas o la exposición en redes), lo cual reduce las posibilidades de prevención efectiva”, señala el documento.

En paralelo, se menciona la distancia creciente entre generaciones, no sólo en términos tecnológicos, sino también pedagógicos. La sensación de saber más que los adultos genera, en muchos casos, un vacío de acompañamiento.

“La percepción extendida entre niñas, niños y adolescentes de ‘saber más que los adultos’ refleja una realidad técnica, pero también una desconexión emocional y pedagógica. Muchos padres, madres y tutores carecen de herramientas para guiar digitalmente a sus hijos, lo que genera un vacío de acompañamiento donde los niños operan solos frente a decisiones complejas, muchas veces irreversibles”, indicaron.

Al cerrar el informe, el equipo de investigación presentó una lectura estructural del contexto. La ausencia de marcos regulatorios efectivos, la falta de actualización de los sistemas educativos y la escasa formación digital en los hogares profundizan la exposición de niñas, niños y adolescentes a dinámicas digitales regidas por el mercado y el algoritmo.

“La infancia y la adolescencia latinoamericana están inmersas en una ecología digital que les exige competencias, límites y protecciones que hoy no están garantizadas. La ausencia de marcos regulatorios eficaces, la lentitud de los sistemas educativos para actualizarse y la falta de capacitación digital en los hogares han dejado a millones de niñas, niños y adolescentes librados a la lógica del mercado, el algoritmo y la cultura de la inmediatez”, señala el documento.

En este marco, Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina y fundador de la red latinoamericana, sumó su diagnóstico a Infobae: “El ecosistema de Internet se ha convertido en un espacio victimizante para las niñas, niños y adolescentes sin señales reales de salvaguarda, dado que la industria de la pedofilia (la cual considero la segunda red criminal más grande del mundo después del narcotráfico) encontró en este entorno el vehículo de contacto y de proximidad inmediata desde cualquier parte del universo".

“Frente a este escenario y estos hallazgos tan alarmantes y reveladores damos cuenta de que las infancias y adolescencias son potencialmente víctimas las 24 horas”, AGRGÓ.

La postura del relevamiento, sin embargo, no propone una estrategia punitiva o de control sobre la tecnología, sino un enfoque de derechos. Las recomendaciones giran en torno a la inclusión educativa, la participación activa de adultos y la responsabilidad estatal.

“No se trata de demonizar la tecnología ni de imponer controles autoritarios. Se trata de garantizar el ejercicio pleno de los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes: el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la información confiable, al juego protegido y a la participación informada”.

En conclusión, los responsables del informe enfatizaron que el acompañamiento adulto no es optativo. “Formar ciudadanía digital no es una opción futura: es una deuda actual, urgente y colectiva. La protección de las infancias y adolescencias en el entorno digital debe ser prioridad transversal de los Estados, el sistema educativo, los medios, las plataformas tecnológicas y, sobre todo, de cada adulto responsable que acompañe la crianza de las nuevas generaciones”.

Con información de Infobae