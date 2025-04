El diputado libertario y actual candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, acusó a su par, Ramiro Marra, de copiarle ideas de un grupo de WhatsApp donde promociona sus proyectos de ley.

En medio de las preguntas que los candidatos podían realizarse, Santoro fue punzante y lanzó: "Tenemos un grupo de WhatsApp donde difundimos los 100 proyectos de ley. Uno de los miembros de ese grupo es Ramiro Marra. De ahí sacó la idea de prohibir trapitos, linyeras, cartoneros, ocupas, entre otras cosas. Me honra, Ramiro, que me copies".

A lo que el fundador de La Libertad Avanza se desligó de las acusaciones y respondió: "Estoy en ese grupo de WhatsApp, sí. No me copié ninguna porque no sos dueño de ninguna de esas propuestas".

"También vi que 40 de los 100 son proyectos de declaración", remarcó.

"Yo sí estoy preocupado por la gente que vive en la calle. Por eso estoy aplicando políticas para solucionar los problemas", cerró Marra.

Santoro, por su parte, declaró ante los medios una vez finalizado el debate y dijo que “la diferencia la hacemos los diputados que laburamos marcamos el rumbo” y que “otros están más preocupados sólo por salir en televisión”.

Con información de Noticias Argentinas