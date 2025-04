No es un berrinche, puede ser ansiedad infantil

“La ansiedad no es exclusiva de los adultos, los niños también pueden tener ansiedad”, afirmó la licenciada Fernanda Domínguez en su columna semanal en Aries. Aclaró que muchas veces los síntomas pasan desapercibidos o se confunden con caprichos. “Puede ser que más chicos tengan miedo a dormir solos o que lloren sin motivo aparente. Tal vez lo que están sintiendo es ansiedad”, señaló.

Domínguez explicó que los cuadros ansiosos suelen aparecer con síntomas físicos o conductuales. “Tienen dolor de panza antes de ir al colegio, se enojan fácilmente, se aíslan o no pueden dormir”, describió. También remarcó que no se trata de una etapa pasajera. “Esto no solo ocurre en la adaptación al jardín. También pasa en segundo o tercer grado”, advirtió.

El contexto familiar influye de forma directa. “Cuando hay situaciones muy extremas en la casa, se manifiesta con ansiedad”, dijo. Entre los factores más comunes, mencionó exigencias escolares o deportivas excesivas, falta de tiempo de calidad y sobreestimulación por el uso constante de pantallas.

“La ansiedad no siempre se nota con nervios o temblores”, explicó. “Muchas veces el cuerpo lo muestra con la conducta”. Frente a esto, pidió dejar de minimizar lo que sienten los chicos. “No llores, no es para tanto, vas a estar bien… Eso es poca validación emocional. Enseñar a callar lo que uno siente también es una forma de exigencia”, afirmó.

Para Domínguez, el foco debe estar en los adultos. “Hay que educar a los papás. Primero, escuchar con empatía. Validar el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría”, indicó. Recomendó crear rutinas con horarios fijos para generar seguridad emocional. “Calma la mente. Incluso al adulto, cuando tiene un esquema de su día, le da esa sensación de control”, cerró.