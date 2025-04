Salud mental: los riesgos de usar ChatGPT como un psicólogo

En su columna habitual en Aries, la psicóloga Fernanda Domínguez planteó una preocupación creciente: cada vez más personas, sobre todo jóvenes, están recurriendo a ChatGPT para hablar de su salud mental. “Se puso de moda consultar al ChatGPT sobre temas de salud mental, sobre todo las generaciones más jóvenes que manejan muy bien la tecnología”, señaló.

Domínguez explicó que el uso de esta herramienta como reemplazo de un terapeuta puede ser riesgoso. “ChatGPT no es una persona, no es un psicoterapeuta y no entiende de empatía, no entiende de ironía”, remarcó. Según la profesional, en casos de personas con trastornos psicológicos, el uso de la inteligencia artificial puede reforzar ideas negativas o erróneas.

Uno de los puntos más preocupantes, dijo Domínguez, es el llamado “sesgo de complacencia”. “El chat reverbera lo que vos decís, repite tu mensaje, te asegura que estás en lo correcto. No te confronta ni te impulsa al cambio”, explicó. Esto impide detectar señales de alerta que un terapeuta humano sí podría captar en una sesión real.

Además, la psicóloga señaló que la inteligencia artificial no puede leer entre líneas ni interpretar el tono emocional de una consulta. “No detecta la angustia, no te mira, no percibe si un tema te duele. Un terapeuta se da cuenta cuando un paciente cambia de tema para evitar algo doloroso”, afirmó. Esa capacidad de análisis clínico es clave en cualquier tratamiento psicológico.

Si bien Domínguez reconoció que ChatGPT puede ser útil como herramienta complementaria para los profesionales, sobre todo para acceder a investigaciones científicas, subrayó que debe usarse con criterio. “Te facilita publicaciones, papers, resúmenes. Pero hay que saber usarla. No es una persona, no es un profesional. Y no sabemos si del otro lado hay alguien con depresión o ansiedad”, alertó.