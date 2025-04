La Libertad Avanza pidió posponer el debate de candidatos porteños del martes próximo, donde está prevista la participación de Manuel Adorni. El vocero candidato, que maneja la estructura de medios públicos, viajará este jueves junto a la comitiva de Javier Milei al funeral del papa Francisco en el Vaticano y desde las fuerzas del cielo plantearon cambiar la fecha en una reunión convocada por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires.

El martes se realizó en el IGE una reunión para definir los detalles del debate oficial reglado por ley. El evento, donde además de Adorni está prevista la participación de Silvia Lopennato (PRO-Buenos Aires Primero), Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires) y del resto de los 17 candidatos, durará dos horas y el jueves será el sorteo para definir las ubicaciones en el set de televisión del Canal de la Ciudad, así como el orden de exposición de cada uno de los postulantes a renovar 30 bancas de la Legislatura en la elección del domingo 18 de mayo.

Debate en CABA

En el encuentro celebrado el martes en la sede del IGE, un ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron los representantes de los 17 candidatos, organizaciones como CIPPEC, el Colegio de Abogados de CABA y miembros de la sociedad civil. Hubo varios planteos, Yamil Santoro pidió extender la duración del debate, que será de dos horas a partir de las 20:00, y que dure al menos 4 horas. Desde la organización le respondieron que la solicitud no era factible teniendo en cuenta que hay 17 candidatos para debatir y que era necesario acotar los tiempos.

En representación de La Libertad Avanza estuvo Pilar Ramírez, quien sorprendió al solicitar correr la fecha para el miércoles 30, un día después de la fecha anunciada. Desde las fuerzas del cielo avisaron además que Adorni sólo participará del debate oficial organizado por el IGE y que no asistirá al debate de candidatos que convoca un canal de noticias. Las autoridades del Instituto de Gestión Electoral, a cargo de Adrián González, se comprometieron a responder el planteo en las próximas horas según confirmaron a Ámbito fuentes presentes en el encuentro de este martes.

La legislación de la Ciudad establece la obligatoriedad de la realización y participación de debates preelectorales entre los candidatos a Jefe de Gobierno, así como entre los primeros candidatos de las listas oficializadas para diputados y miembros de Junta Comunal. Si un candidato no puede participar por causas de fuerza mayor, debe ser reemplazado por el candidato subsiguiente de su lista. En caso de ausencia de representantes por parte de una agrupación política, el debate se realiza con el resto de los/as candidatos/as, dejando un lugar vacío visible con el nombre del/la candidato/a que no concurrió y de la agrupación política a la que pertenece. Asimismo, la agrupación política en cuestión será sancionada con una multa.

Campaña de Manuel Adorni

Hasta ahora las únicas apariciones de campaña de Adorni en la Ciudad de Buenos Aires fueron una caminata junto a Karina Milei por la comuna 13 y el debut como candidato frente a las oficinas de la jefatura de gobierno porteño para sacarse una foto con una motosierra en la mano, emulando a Javier Milei. El vocero no está cómodo en su rol de candidato obligado a salir de su zona de confort en el atril de la Casa Rosada. "Me están rompiendo las pelotas con que me tengo que ir porque hay incompatibilidad", bramó el vocero-candidato en relación a su doble labor en la campaña porteña.

Adorni, que maneja la estructura de medios públicos, incluso fue denunciado por incompatibilidad por el candidato libertario disidente Yamil Santoro y por la primera candidata a diputada por la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, quien además de exigir la dimisión de Adorni criticó la permanencia del vocero en paralelo a su candidatura, al advertir que “el Gobierno nacional de Javier Milei está acostumbrado a confundir lo público con lo privado, y lo estatal con lo partidario”.

Al regreso del Vaticano, previsto para el domingo, Adorni realizará una caminata por la Ciudad acompañado por el Presidente en el marco de un operativo para intentar fraccionar su candidatura junto a ministros del gabinete como Patricia Bullrich, luego de que el vocero candidato admitiera que perder por un punto contra Leandro Santoro "sería un buen resultado".

