Flavia Royón, candidata a diputada provincial por el Frente Vamos Salta, enfatizó su enfoque técnico y su experiencia en gestión como pilares de su candidatura. “No soy una política tradicional, tengo más bien un perfil técnico y esto es un gran desafío para mí porque es mi primer proceso electoral”, expresó Royón durante su participación en el programa "Agenda Abierta".​

La candidata destacó la diversidad política de su lista, que incluye a figuras de diferentes signos políticos. “Participo de una lista que tiene mucha pluralidad política. Yo no he tenido afiliación política, nunca he estado afiliada a un partido”, señaló, y para graficar dicha pluralidad, mencionó a sus compañeros de lista Bernardo Biella, David Leiva y Omar Exeni.​

Royón también resaltó su experiencia en espacios de toma de decisiones complejas, como su rol en el Consejo Económico y Social de Salta y en la función en la Secretaría de Energía, y de Minería de la Nación. “Siempre me ha tocado consensuar desde la parte ejecutiva, donde claramente tenés que consensuar con otros referentes, con el sector privado, con sindicatos”, afirmó.​

Finalmente, hizo un llamado a superar las divisiones partidarias en favor de una construcción colectiva. “Lo que tenemos que aspirar es a decir cuáles son los puntos que necesita la provincia y el país. Encontrar esos puntos comunes para construir lo que queremos ser”, concluyó.​