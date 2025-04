Ambiente en crisis: en 2024 se recortó un 81% las partidas presupuestarias

El Monitor ambiental del Presupuesto, una herramienta que puso en marcha la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), detectó que las partidas presupuestarias para el ambiente disminuyeron hasta 81%, acompañando la degradación del área de Ministerio a Subsecretaría. Además, identificaron que las ejecuciones de fondos se incrementaron ante hechos puntuales, como incendios, dejando de lado cuestiones preventivas.



Según el informe, que toma como referencia los datos de presupuesto abierto y del Indec, en el presupuesto nacional 2024 se detectaron reducciones en partidas ambientales que van del 34 al 81 por ciento.

Los principales datos son que la Subsecretaría de Ambiente, tras perder el rango de Ministerio el año pasado, operó con menos de una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023. Esto significa un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales.

A su vez, el presupuesto de Parques Nacionales tuvo una caída real del 34%, que se tradujo en la cancelación de diversos proyectos de infraestructura y en renovaciones contractuales de guardaparques.

Uno de los programas más golpeados fue el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Con incendios cada vez más difíciles de controlar y que, en lo que va del año, ya arrasaron casi 300 mil hectáreas entre la Patagonia y Corrientes, esta área sufrió, el año pasado, una caída real en su presupuesto del 81% en comparación con el 2023. “Esto se debió a una decisión política de sólo ejecutar $7.739 millones sobre los $33.142 millones disponibles, un 22% del total”, explicaron en el informe.

Por su parte, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no fue ejecutado en todo el 2024.

Monitoreo constante

Farn analiza cada presupuesto desde hace varios años. Pero luego de la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 tras asumir a cargo del Poder Ejecutivo, decidieron monitorear más de cerca el desarrollo de las partidas ambientales para saber si se ejecutaban o no.

Esto permite conocer no solo cuánto destina el Ejecutivo para las partidas ambientales, sino también cómo reacciona el gobierno ante casos particulares, como los incendios.

El ejemplo de los incendios es el más concreto y palpable, indicaron desde Farn. El economista Matías Cena Trebucq, que forma parte de esta organización y contribuyó a la confección del informe, explicó a TN que a medida que los focos se fueron haciendo “más mediáticos”, el gobierno incrementó las partidas presupuestarias para combatirlos.

“Los incendios nos permitieron detectar que no se ejecutaban las partidas hasta que se hacían más mediáticos. Pudimos hacer nuestros análisis basándose en pedidos de acceso a la información y detectamos que la política fue reactiva en vez de preventiva”, señaló.

Subejecuciones

El economista contó que notaron subejecuciones de partidas durante el 2024 y dijo que este tipo de acciones son una forma de recorte.

Uno de los casos emblemáticos fue la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), una herramienta creada en 2018 a partir de la ley 27.431 por la cual se debía destinar al menos el 0,3% del total del presupuesto, proveniente del 2% del total de retenciones a exportaciones de productos primarios y secundarios de los rubros agrícola, ganadero y forestal. El año pasado, a través del decreto 888/2024, el gobierno nacional lo eliminó.

Cena Trebucq explicó que el Fobosque se cerró, pero que las partidas “siguen estando”: “El año pasado no se ejecutó esa plata. Hicimos un pedido de acceso a la información para conocer lo que se había usado en 2023 y que nos actualicen datos para 2024. Pero a mitad del año pasado nos dijeron que esa plata, unos 10 mil millones de pesos, estaban en trámite para que se aprueben. Creemos que eso quedó ahí, estancado”.

El principal objetivo del Fobosque era financiar todo tipo de actividades y acciones que promuevan la preservación y recuperación de bosques, tanto de la flora presente en estos ecosistemas como de la fauna que habita en ellos.

El año pasado, según Greenpeace, solo en el norte de Argentina se perdieron 150.000 hectáreas de bosques por desmontes e incendios forestales. Las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero y Chaco, que forman parte del Gran Chaco, territorio que configura el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.

Qué pasa con los fondos no ejecutados

Ante una prórroga de presupuesto como la que ocurrió el año pasado, el Poder Ejecutivo cuenta con “mayor discrecionalidad para modificar partidas”, explicó Cena Trebucq.

“La plata que no se usa puede destinarse a otras partidas, pero hay que ver las modificaciones presupuestarias. En este caso, no hay documentación oficial de qué pasó con ese dinero que no se ha usado”, agregó.

“Las modificaciones presupuestarias pueden darse por decretos de necesidad y urgencia, por decisiones administrativas o por ley. Modificar el destino de partidas preasignadas en un presupuesto aprobado por el Congreso puede ser más rígido que hacerlo sobre un presupuesto prorrogado”, explicó el economista.

En tanto, especificó que las partidas ambientales fueron las más castigadas: “Cayeron entre 34 y 81 por ciento, bastante mayor a la caída de todo el presupuesto (26,3%). El ajuste fiscal no es neutro, pasa a cambiar las prioridades y vemos cómo la parte ambiental quedó muy relegada”.

Con información de TN