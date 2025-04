Abogados previsionalistas recurren al Consejo de la Magistratura por demoras de los jueces federales salteños

"Ya no se puede más", así introdujo la abogada Julia Toyos su columna en Aries, tras confirmar que más de veinte abogados previsionalistas decidieron firmar una nota formal contra las demoras del Juzgado Federal de Salta. El escrito se presentará la semana próxima ante la Superintendencia de la Justicia Federal y, según adelantó, ya está pedida una reunión con los tres miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación. "Si creen que los abogados de los jubilados vamos a quedarnos de brazos cruzados, están muy equivocados", advirtió la letrada.

Toyos relató casos concretos que evidencian el colapso judicial: “Un expediente volvió de fiscalía hace un año y medio y sigue figurando con vista al fiscal. ¿Qué le decís a la gente? El abogado le explica, pero el sistema no responde. Y cuando van a tribunales no hay juez que atienda, las secretarias están sobrepasadas y los empleados son los únicos que dan la cara”. La abogada calificó el sistema como una “trituradora” y una “máquina de impedir”.

“Estamos hablando de personas mayores, de sujetos vulnerables, de gente que muere mientras espera una sentencia que debería salir en 60 días. Me pasó hace poco: contesté un agravio y mi clienta ya había fallecido el 4 de abril. ¿Y el marido? Murió en octubre. ¿Qué justicia es esa?”, cuestionó con bronca. Para Toyos, el problema no es solo la demora, sino la falta total de gestión por parte de quienes conducen el juzgado.

La crítica no se limita a lo judicial. Toyos también disparó contra el poder económico del sistema. “Mientras un jubilado espera tres años para un aumento del 150%, los empleados judiciales ganan tres millones y están de paro por 36 horas. ¿De qué me estás hablando?”, lanzó. “A veces no se dan cuenta que hay una disociación de la gente común y la del poder judicial que parece que viven en un tupper”, espetó y agregó: “Después si se les tiene que dar un aumento a los jubilados dicen que es mucho. Pero a ellos se lo dan por arriba de la inflación sin pestañear”.

El próximo paso será político. La reunión con el Consejo de la Magistratura, prevista para el 14 o 15 de mayo, buscará que el reclamo no se archive como un trámite más. “El que avisa no traiciona”, sentenció Toyos. Y concluyó: “Que se hagan cargo. Nosotros no vamos a callarnos más mientras la justicia se duerme y los jubilados se mueren esperando”.