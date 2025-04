Salta y los aranceles de Trump: “Haremos lo que podamos para protegernos”

Por Aries, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, describió el escenario global como incierto tras las recientes medidas del presidente Donald Trump. “Hay una incertidumbre mundial a partir de estas transnochadas decisiones que se toman sin analizar las consecuencias”, afirmó el ministro.

Aclaró que los anuncios de Trump no alteraron por el momento los aranceles que rigen para Argentina. “Hoy se mantiene el 10% de aranceles que existía, eso no se modificó. Impacto directo no hay, pero impacto indirecto sí puede haber”, explicó el ministro.

El funcionario provincial consideró que el mundo aún evalúa las “esquirlas” de la situación. “Nadie puede prever con certeza lo que va a pasar. Todo el mundo está mirando día a día qué efecto nuevo ocurre”, expresó. También destacó la necesidad de actuar con prudencia ante el panorama cambiante.

“Tenemos que ir midiendo el efecto y protegernos”, subrayó, e insistió en que las decisiones apresuradas en política internacional pueden afectar las cadenas productivas locales. En ese sentido, la provincia sigue de cerca los vaivenes del comercio internacional.

De los Ríos aseguró que Salta mantendrá sus canales de diálogo con el sector privado para evaluar el contexto internacional. “Haremos todo lo que podamos para protegernos”, sentenció.