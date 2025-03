Causa Vialidad: “Cristina no tiene miedo de ir presa”

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó la imparcialidad del juez Manuel García-Mansilla en la Causa Vialidad y advirtió sobre una posible intromisión del poder político en el proceso judicial. “Hemos planteado la recusación concreta de uno de los jueces, quien no cumple con la condición de ser imparcial”, expresó.

El letrado recordó que García-Mansilla asumió su cargo dos días después de haber asegurado en una audiencia pública que no aceptaría una designación en esas condiciones. “Esto generó un problema serio, pero además se agrava con el debate de Milei con la doctora Kirchner en redes sociales, donde manifestó que Cristina va presa. Es una declaración extraordinariamente grave y puede significar intromisión en la Justicia”, sostuvo Beraldi.

El abogado explicó que el presidente no puede intervenir en causas judiciales y que, sin embargo, ahora un juez designado en comisión es quien debe resolver el recurso de queja ante la Corte Suprema. “El panorama es claro: este juez no puede intervenir en el proceso”, insistió. También anticipó que el Partido Justicialista se opondrá al ingreso del pliego del magistrado.

Beraldi desmintió que la Corte Suprema rechace todos los recursos de queja y recordó que ya intervino en la Causa Vialidad en al menos diez oportunidades. “Desde el punto de vista jurídico, no existe la posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoche, salvo que haya un trasfondo político”, afirmó.

Por último, destacó que la expresidenta no teme por su futuro judicial, ya que confía en que el proceso no se sostiene por pruebas concretas. “Cristina nunca tiene miedo. Está convencida de que este juicio existe no por haber cometido un delito, sino por reformas que ha impulsado y que algunos no le perdonan”, concluyó.