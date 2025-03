La provocación del Ogro Fabbiani tras el triunfo de Newell's ante Boca

Cristian Fabbiani había adelantado en sus redes sociales que “mañana va a ser un gran día” antes de enfrentar con Newell’s a Boca, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2025. Y no se equivocó. El Ogro cumplió su promesa al pie de la letra y consiguió un contundente triunfo por 2-0 en un Estadio Marcelo Bielsa repleto de hinchas leprosos.

Tras el partido, se mostró fiel a su estilo y dejó una declaración que no pasó desapercibida. En plena conferencia de prensa, mientras respondía preguntas sobre la estrategia utilizada, soltó una frase que rápidamente se viralizó: “Creía que el partido iba a ser un poco más difícil”, a lo Gustavo Costas.



La sentencia, cargada de ironía, dejó un breve silencio que aumentó el impacto de sus palabras. Luego explicó sus razones: “El mejor jugador de ellos, que creo que es (Exequiel) Zeballos, recién ingresó en el segundo tiempo. Es un futbolista con mucha capacidad en el uno contra uno, algo que en la primera mitad Boca no mostró. Sabíamos que utilizarían a los carrileros y lo trabajamos en la semana. Estoy conforme porque salió lo que planificamos, y además los goles llegaron como lo habíamos entrenado”.

Fabbiani no se guardó nada y aseguró que el conjunto rosarino fue claramente superior al Xeneize: “No nos patearon al arco. Si hubiéramos estado más precisos, el resultado habría sido mucho más abultado. Estoy contento porque los jugadores entendieron cómo plantear el partido frente a un equipo que se preparó para la Libertadores”.

Con esta última frase, el director técnico dejó otro dardo indirecto hacia Boca, todavía dolido por la eliminación ante Alianza Lima por penales en La Bombonera en el repechaje del torneo continental.

Respecto al penal que desperdició Edinson Cavani, mantuvo su tranquilidad: “Sabía que podía pasar porque tengo a Keylor (Navas) bajo los tres palos. Vengo de Riestra, donde tuve al mejor arquero del país (Ignacio Arce), y ahora cuento con dos guardametas que están al mismo nivel. Lo disfruto”.

El triunfo de la Lepra no solo significó tres puntos importantes en la lucha por los playoffs, sino también una muestra de personalidad por parte del técnico, que no teme desafiar a uno de los grandes del fútbol argentino con sus declaraciones.

