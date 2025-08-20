Costas y la clasificación a cuartos de Libertadores: "Vamos a la guerra con estos pibes”

El entrenador valoró la entrega de su equipo y el apoyo del público en la histórica clasificación frente a Peñarol, lograda con un gol agónico de Franco Pardo. Además, se refirió a la polémica expulsión a Rojo, el nivel de Arias y ya palpitó el choque ante Vélez.

Deportes20/08/2025Javier AparicioJavier Aparicio

Gustavo Costas no ocultó su felicidad tras la clasificación histórica de Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores, conseguida de manera agónica ante Peñarol con un gol de Franco Pardo.

“Primero, estamos en cuartos porque nos salvó Arias y después porque los chicos dejaron todo en la cancha. No iba a ser fácil, pero en casa y con nuestra gente demostramos que somos muy fuertes”, destacó el entrenador.

