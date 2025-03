El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, descartó la aplicación de una política de ajuste extrema en el municipio, pero admitió la necesidad de revisar los gastos debido a la reducción de la coparticipación provincial y nacional, como de los recursos. “Nosotros, a diferencia del Estado nacional, no podemos imprimir dinero. Si no entra dinero, no se puede gastar más de lo que ingresa”, expresó en diálogo con Aries.

Lara Gros informó que la caída del 20% en la coparticipación afecta considerablemente las finanzas del municipio, que depende en un 72% de estos recursos. “Esta merma es muy significativa. Para una ciudad como Orán, que tiene una estructura similar a la de la provincia en términos de dependencia financiera, es un golpe fuerte”, explicó.

A pesar del escenario adverso, el intendente garantizó el pago de sueldos y la continuidad de los servicios públicos esenciales. “Tenemos asegurado el pago de los empleados municipales y la prestación de servicios como alumbrado público, recolección de residuos, barrido de calles y mantenimiento vial”, afirmó. No obstante, reconoció que algunas obras y proyectos deberán postergarse hasta que la situación mejore.

Finalmente, Lara Gros llamó a la responsabilidad en la administración de los recursos. “Hay que ser eficientes y priorizar lo necesario. No vamos a gastar en zonceras”, sentenció.