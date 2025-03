Denuncian que la gestión Trump lleva a cabo "tácticas de intimidación" contra periodistas

Donald Trump y el diario The New York Times sumaron un nuevo capítulo en sus tensiones. En esta ocasión, el medio denunció que el republicano está llevando a cabo "tácticas de intimidación contra sus periodistas".

La acusación llega un día después de que Trump utilizara su perfil en Truth Social contra diferentes reporteros del diario. “El enfoque de Trump nunca nos ha hecho retroceder en nuestra misión de hacer que las personas poderosas rindan cuentas", se defendieron desde la mítica publicación.

El periódico se pronunció sobre las acusaciones realizadas por el líder republicano sobre los periodistas Peter Baker, Susan Glasser y Maggie Haberman. Según explicaron desde el medio, los tres profesionales tienen "un historial inigualable de cubrir este y gobiernos anteriores de manera completa e imparcial”.

Por su parte, el vocero del diario, Charles Stadtlander, aseguró que el verdadero objetivo de la Casa Blanca es "intensificar sus intentos de reprimir la libertad de prensa". "El Gobierno quiere dificultar que los reporteros saquen a la luz información importante que el presidente preferiría mantener en secreto”, sostuvo.

Por otro lado, también denunció que Trump y su equipo "quieren socavar la confianza del público en los periodistas que hacen preguntas difíciles y publican verdades incómodas”.

Las tensiones entre The New York Times y Donald Trump

Lo ocurrido en las últimas horas es un episodio más en los fuertes cruces que mantiene la gestión de Trump con el reconocido diario. En detalle, este última pelea pública comenzó el pasado jueves, cuando el medio publicó una nota titulada: “El Pentágono organizó una reunión informativa para Musk sobre una posible guerra con China“.

Dentro del artículo aseguró que dicho conflicto podría representar un posible conflicto de interés para Musk, quien "está ayudando al Gobierno a efectuar cambios para reducir costos y tiene intereses financieros en el país asiático”.

Tras la publicación del texto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos denunció la nota y calificó al diario como “una máquina de propaganda que debería retractarse inmediatamente de sus mentiras”. Ante el ataque, desde la redacción de The New York Times defendieron el texto y reportaron que la reunión fue cancelada después de que el diario informara que estaba a punto de llevarse a cabo.

El episodio provocó el enojo de Trump quien en los últimos días utilizó sus redes sociales para emitir distintos mensajes en referencia al periódico. "El fallido New York Times insiste en usar a Peter Baker, el pésimo escritor de Liddle, biógrafo y adulador de Obama, para escribir muchos de los largos y aburridos artículos de noticias falsas que me atacan. Las únicas dos personas con menos talento que Peter son su ‘esposa’, la encantadora Susan Glasser -quien trabaja para la revista The New Yorker-, y, por supuesto, Maggot Hagerman, -cuyo nombre fue mal escrito y en realidad se llama ‘ Maggie Haberman’- quien quizás sea la escritora menos talentosa de toda la medianía del New York Times”, disparó el máximo mandatario estadounidense.

Por otro lado, Trump agregó: "Hay algo realmente mal con esta gente y sus editores enfermos y desquiciados por Trump. Hicieron todo lo posible para manipular las elecciones en mi contra. ¿Cómo funcionó eso? ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!". Anteriormente, el presidente estadounidense había denunciado, durante una conferencia desde la Casa Blanca, que el diario "tiene fuentes falsas o no tiene fuentes" y que es un "enemigo del pueblo".

Ámbito