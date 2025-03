A casi una semana de los incidentes ocurridos durante la marcha en contra del ajuste a los jubilados en las inmediaciones del Congreso, Beatriz Blanco, la jubilada que terminó con una herida en la cabeza luego de caer de espaldas sobre la vereda en medio de un altercado con un efectivo de la policía, confirmó su asistencia a la nueva manifestación de este miércoles y aseguró que tiene “ganas de volver a la lucha”.

“Estoy un poco mejor y voy a ir el miércoles. Mis hijas piensan en seguir ayudándome y apoyando lo que yo digo”, confirmó este martes.

Así, en diálogo con Radio con Vos, la mujer de 81 años contó que acostumbra a asistir todos los miércoles a las movilizaciones que se realizan en el centro de la Ciudad y detalló qué hacía ese día en el lugar al momento de la agresión: “Yo estaba cruzando la calle en Callao con los otros jubilados y me quedé atrás, porque como ando con bastón por problemas de cadera voy despacio. Cuando llegué a la esquina, los policías empezaron a rodear a la gente, me acerqué a uno y no me dio bolilla. Entonces, le golpee con la mano en el casco y se dio vuelta y me atacó. Lo primero que hizo fue darme un empujón y yo caí con el bastón. Otro, o no sé si él, se asomó y me tiró gas. Ahí fue cuando me caí de cabeza al piso y me desmayé”.

Blanco resultó herida en la cabeza cuando uno de los efectivos de la Policía Federal (PFA) se la sacó de encima y le hizo perder el equilibrio. La mujer se golpeó la cabeza contra el asfalto y comenzó a sangrar. En un video que se viralizó en redes sociales se ve el momento exacto del episodio y cómo la mujer, con un palo en la mano, forcejea con uno de los policías que conformaron el cordón policial sobre la vereda, para impedir que los manifestantes se trasladen a la calle.

En medio de dicho forcejeo es que el efectivo de la PFA se adelantó un paso y la hizo caer con un rápido movimiento con su brazo. La mujer colapsó, sin la posibilidad de defenderse, mientras otros manifestantes alrededor le gritaban a los policías por la agresión. Mientras tanto, ella permaneció en el suelo.

Tras esto, fue traslada al Hospital Argerich para ser atendida y que los médicos evalúen sus heridas. Según detalló, deberá regresar mañana para que le saquen los puntos de la cabeza y le realicen nuevamente una serie de estudios para controlar su evolución.

En otro tramo de la entrevista, Blanco explicó que -al vivir en las cercanías al Congreso- se hace presente todas las semanas pero se mantiene “lejos del bullicio”. “Yo camino alrededor de los policías y les hablo, les sugiero que su trabajo no es para tratar así [a la gente]. La policía tiene que estar con la gente normal, con el pueblo, para ayudarnos a nosotros”, consideró y relató: ““Les digo ‘¿No pensás en tu mamá, en tu abuelo, en tu abuela, que te ven de esta forma tan grotesca y salvaje?’ No sé si los mandan a hacerlo o es porque son ellos así. Algunos me responden y me dicen que tienen que hacerlo, otros no me dan ni cinco de bolilla, pero siempre les hablo. Uno me dijo: ‘No, por favor, no me digas eso que mi papá murió hace dos semanas’ y le dije ‘Bueno, ¿ves? Ahí tenés; será porque te vio vestido de vigilante que murió'. A ver si puedo abrirles la cabeza, un poco difícil, de su pensamiento sucio”.

Finalmente, la jubilada apuntó contra el Gobierno nacional y particularmente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Me pagan 400 mil pesos y gasto 170 mil en medicamentos porque soy epiléptica. Los jubilados, los obreros, los empleados, cobran dos míseros pesos que no alcanzan para nada”, reclamó y sumó: “Yo no participo en ningún partido, solo salgo para acompañar a la gente que quiere luchar para conseguir mejoras. Voy a seguir yendo a la plaza siempre y más con mi bastón y con un pañuelo blanco. Con respeto a la señora que inventa cosas (por Bullrich), me gustaría hablar con ella y ver por qué tiene esa maldad que siempre nos presenta problemas tan graves, como lo que pasó con el fotógrafo. Estoy muy afligida porque no podemos seguir con los caprichos que tiene esta mujer”.

