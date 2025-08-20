Estarán disponibles hasta el 24 de septiembre. Los interesados pueden inscribirse en la Agencia Salta Deportes, ubicada en el Centro Cívico Municipal (CCM), de 9 a 13, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados.
Se completó el cupo de preinscripciones para la Feria del Milagro
En caso de que algunos no pasen ese filtro, se abrirá otra preinscripción la semana que viene a través de la App Muni Salta. En tan solo días se agotaron los 700 lugares disponibles. Se revisará que los preinscriptos cumplan con todos los requisitos.Sociedad20/08/2025
En tan solo un par de días se completó el cupo de preinscripciones para los feriantes que ofrecerán sus productos en la Feria del Milagro.
Cabe destacar que los lugares disponibles eran 700. En los próximos días se revisará que los preinscriptos cumplan con todos los requisitos pertinentes.
En caso de que algunos no pasen ese filtro, quedarán remanentes y se abrirá otra preinscripción, la semana que viene, hasta completar esas vacantes, a través de la App Muni Salta.
Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.
Los puestos podrán instalarse desde el 11 hasta el 15 de septiembre y no se permitirá que se anoten por menos días.
Desde el área manifestaron que la gran demanda que genera la feria del Milagro llevó a una necesidad impostergable de modernizar el sistema de preinscripción.
En el caso de que se liberen cupos, se informará cuándo comenzará la etapa de preinscripción para completar esos lugares y así contar con 700 feriantes que cumplan con todas las reglas y puedan ofrecerles a los fieles sus diferentes mercancías.
