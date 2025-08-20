En caso de que algunos no pasen ese filtro, se abrirá otra preinscripción la semana que viene a través de la App Muni Salta. En tan solo días se agotaron los 700 lugares disponibles. Se revisará que los preinscriptos cumplan con todos los requisitos.
Abren las inscripciones para cubrir cargos de guardavidas en los natatorios
Estarán disponibles hasta el 24 de septiembre. Los interesados pueden inscribirse en la Agencia Salta Deportes, ubicada en el Centro Cívico Municipal (CCM), de 9 a 13, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados.Sociedad20/08/2025
La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que ya abrieron las inscripciones para cubrir el cargo de guardavidas para la temporada estival 2025/26.
Estarán disponibles hasta el 24 de septiembre. Los interesados pueden registrarse en el Centro Cívico Municipal (CCM) de 9 a 13.
El objetivo es garantizar la seguridad y comodidad de los salteños que disfruten de las piletas municipales en la temporada de verano que se avecina.
Es por eso que se busca contar con personal sumamente capacitado, ya que de esta manera la Agencia se asegura que el paso de los ciudadanos por los natatorios sea bueno.
Los requisitos que deben cumplir los interesados son los siguientes:
* Mayores de 18 años
* Curriculum Vitae
* Fotocopia del DNI anverso y reverso (traer tarjeta)
* Certificado de aptitud física
* Certificado Antecedentes Penales Provinciales
* Poseer título secundario o alumno regular cursando último año lectivo.
* 2 fotos 4×4
* Constancia de CUIL
* Certificado de residencia en Salta Capital
