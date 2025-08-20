Abren las inscripciones para cubrir cargos de guardavidas en los natatorios

La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que ya abrieron las inscripciones para cubrir el cargo de guardavidas para la temporada estival 2025/26.

Estarán disponibles hasta el 24 de septiembre. Los interesados pueden registrarse en el Centro Cívico Municipal (CCM) de 9 a 13.

El objetivo es garantizar la seguridad y comodidad de los salteños que disfruten de las piletas municipales en la temporada de verano que se avecina.

Es por eso que se busca contar con personal sumamente capacitado, ya que de esta manera la Agencia se asegura que el paso de los ciudadanos por los natatorios sea bueno.

Los requisitos que deben cumplir los interesados son los siguientes:

* Mayores de 18 años

* Curriculum Vitae

* Fotocopia del DNI anverso y reverso (traer tarjeta)

* Certificado de aptitud física

* Certificado Antecedentes Penales Provinciales

* Poseer título secundario o alumno regular cursando último año lectivo.

* 2 fotos 4×4

* Constancia de CUIL

* Certificado de residencia en Salta Capital