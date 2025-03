En Agenda Abierta, el referente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni, remarcó la importancia de fortalecer la oposición en Salta, ya que según el dirigente, el oficialismo busca acaparar espacios políticos, lo que dificulta la pluralidad electoral en la provincia.

"Nosotros queremos reeditarnos y sumar, no solo al radicalismo, sino también a sectores del PRO con los que seguimos en diálogo. Vamos a jugar fuerte porque venimos con un envión importante", aseguró Nanni.

En ese sentido, el dirigente radical insistió en que estas elecciones son claves para el futuro de la provincia, ya que los legisladores electos tendrán mandatos que trascenderán la gestión actual. "Es fundamental que quienes resulten electos sean verdaderos opositores y no figuras cercanas al oficialismo. Salta necesita un cambio y una oposición confiable que no se deje cooptar por el gobernador", afirmó.

Finalmente, Nanni criticó la falta de reglas claras en el proceso electoral y advirtió que la concentración de poder del oficialismo atenta contra la transparencia de los comicios. "Salta no tiene reglas claras desde hace años. Si no se garantiza una competencia justa, la provincia no va a cambiar", concluyó.