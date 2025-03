Esc. Urquiza: alumnos de cinco años tienen clases en la escalera

En Aries, Gastón Guzmán, padre de una alumna de cinco años, denunció las condiciones en las que los niños asisten a clases en un jardín de infantes de la escuela José de Urquiza, ubicada en ubicada en Zuviría esquina Gral. Güemes. Aseguró que, ante la falta de un aula, los pequeños reciben clases en el descanso de una escalera, sin resguardo frente al frío y la lluvia.

“Cuando llovió, pedimos si podían llevarlos a otra aula o compartir con otra salita, pero nos dijeron que no. Los chicos se quedaron ahí, en el descanso de la escalera”, relató Guzmán. Además, sostuvo que la escuela lleva siete años en obra y que los baños destinados a los niños de jardín están clausurados. “Tienen que ir a los baños de la primaria”, agregó.

El padre explicó que el estado del edificio representa un peligro para los alumnos. “No pueden jugar porque hay zanjas, escombros y lajas al costado. Las maestras dicen que se pueden caer y lastimar. Encima nos avisaron que si se lastiman, la responsabilidad es de los padres, no de la escuela”, denunció. También criticó la falta de respuestas de las autoridades: “Intenté hablar con la directora, pero me dijeron que no estaba disponible”.

Guzmán expresó su preocupación por la salud de los niños en este contexto. “Son 15 chicos en ese espacio. Con el frío y la contaminación de la escalera, no sabemos qué enfermedades pueden agarrar. Los nenes juegan, tocan el piso, la boca, la cara. Nadie nos da una solución”, lamentó.