Gasoducto Norte: “Si no se hacía la reversión, hoy no tendríamos gas”

En su paso por El Acople, la exsecretaria de Minería y actual secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, Flavia Royón, recalcó la importancia de la reversión del Gasoducto Norte y lamentó el retraso en su reactivación tras la asunción del gobierno de Javier Milei. Señaló que la paralización inicial de la obra pública generó incertidumbre, pero luego la administración libertaria comprendió su impacto estratégico.

Royón recordó que, en campaña, Milei advirtió que detendría toda la obra pública y que, al asumir, su secretario de Energía no tenía intenciones de continuar con el proyecto. “El nuevo secretario de Energía de Milei no tenía intenciones de continuar con el gasoducto y con la reversión del norte, una obra fundamental, no para Salta, para todo el norte argentino”, afirmó.

La exfuncionaria subrayó que la demora en la reactivación de la obra representó un costo para la región. “Si la reversión no se hubiera llevado adelante, hoy no tendríamos gas en el norte”, advirtió. También resaltó la decisión del exministro de Economía Sergio Massa de avanzar con la licitación en pleno año electoral. “Había sectores que planteaban: ‘Para qué vamos a regalar una obra’, pero entendimos que esto era estratégico para el norte”, enfatizó.

Royón insistió en que la dependencia energética del gas hizo urgente la concreción del proyecto. “Bolivia no nos va a abastecer. Bolivia quería dejar de abastecernos ya en enero del 2024”, explicó. Finalmente, reconoció que el gobierno libertario, aunque con demoras, dio continuidad a la obra. “Sí hubo una demora, pero entendió lo estratégico de esta obra y hoy la obra está a punto de terminar”, concluyó.