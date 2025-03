La incorporación del PRS al frente oficialista generó una fuerte interna en el partido. Su presidente, Jorge Folloni, cuestionó la decisión adoptada por la convención partidaria y denunció injerencias del gobierno provincial. “El gobierno se metió con todo su aparato en nuestra interna. Hubo presiones a convencionales para cambiar su voto”, aseguró por Aries.

Folloni explicó que la adhesión se definió con cuatro votos de diferencia, pero atribuyó el resultado a maniobras externas. “A cuatro convencionales los obligaron a modificar su postura mediante la intervención de intendentes del interior”, afirmó. Aunque reconoció que el resultado es legal, sostuvo que carece de “legitimidad política y ética”.

El dirigente dejó en claro que el PRS no acompañará al oficialismo en la campaña. “El Partido Renovador real, el que presido, no se siente parte de ese frente. No vamos a participar de las elecciones ni vamos a alentar esa alianza”, enfatizó. Además, informó que la sede partidaria no estará disponible para actividades del Frente Peronista Salteño.

Folloni lamentó la injerencia del gobierno en las decisiones internas del PRS. “Lo que ocurrió es un engaño. Queremos que la ciudadanía sepa que el verdadero Partido Renovador no está en ese frente”, concluyó.