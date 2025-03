La Justicia busca a 94 personas en Bahía Blanca, tras el temporal

La ciudad de Bahía Blanca sigue luchando por recuperarse de las devastadoras inundaciones que afectaron a la región el viernes pasado. A medida que se intensifican las labores de rescate, las autoridades continúan con la búsqueda de 94 personas que faltan ser localizadas tras el desastre natural.

Así lo confirmó el fiscal general Juan Pablo Fernández, al señalar que esa cantidad surge de las denuncias al 911 por familiares y vecinos. Esta mañana, el total de víctimas fatales se mantenía en 16. “Es probable que haya más muertos, nosotros hemos encontrado 16 cuerpos”, afirmó Fernández.

En declaraciones realizadas a radio Mitre, el fiscal Fernández indicó que los equipos de búsqueda han comenzado un nuevo operativo en la zona afectada, particularmente enfocados en encontrar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 1 y 5 años de edad.

“Comenzamos un nuevo rastrillaje para localizar a Pilar y a Delfina. El agua bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da”, indicó el fiscal, confiando en que estos esfuerzos rindan frutos.

El funcionario judicial también ofreció detalles sobre el curso de las investigaciones relacionadas con los saqueos y robos ocurridos durante el temporal. Según expresó, solo 4 permanecen detenidas.

“Teníamos 17 aprehendidos, hay 4 detenidos por robo agravado por estas circunstancias de robo calamitoso, donde sustraían una bomba centrífuga de la municipalidad en proximidad del canal Maldonado, son hechos que ameritaban la detención”, detalló Fernández.

Los otros aprehendidos fueron liberados, ya que se trataba principalmente de personas que intentaron llevarse productos de supermercados, según confirmó el fiscal. “El resto de los aprehendidos recuperaron la libertad en su mayoría, intentando llevar productos de supermercados”, agregó.

En total, se registraron 26 denuncias por hurtos y saqueos, las cuales fueron presentadas a través de la aplicación móvil del Ministerio de Seguridad, ya que muchas de las comisarías y fiscalías en la región también quedaron afectadas por las inundaciones, lo que dificultó el proceso de denuncia tradicional.

Entre los incidentes reportados, se han incluido tres casas desvalijadas debido a la ausencia de sus propietarios, seis motocicletas robadas en la vía pública y dos automóviles saqueados, precisó el fiscal. “Seguramente, durante la semana iremos recibiendo más denuncias”, contó.

Los operativos de búsqueda

Fernández aclaró que, de las 182 llamadas registradas al 911 por desapariciones, 87 personas fueron localizadas con vida. De esas comunicaciones, se confirmó el fallecimiento de una de las personas reportadas, Rubén Salazar, el conductor de la camioneta del correo postal de Andreani que falleció para rescatar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker.

Sobre el resto de las 94 personas cuyo paradero aún no ha sido determinado, Fernández subrayó que no se puede afirmar cuál es su situación. “No podemos afirmar que esas personas hayan fallecido. Muchas personas han perdido la posibilidad de comunicarse, los familiares hacen las denuncias, algunos se han mudado y otros han sido rescatados por esos vecinos”, comentó el fiscal.

En relación con las personas desaparecidas, también destacó que la falta de acceso a algunas zonas hace que la situación sea más compleja. “Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida, es una imprudencia decirlo”, advirtió Fernández. “Muchas veces lo que se denuncia es un nombre, o no nos mandan una fotografía. Se está tratando de localizar esas personas”, añadió.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, brindó ayer una actualización sobre la situación de la ciudad, en la que informó que el agua ha comenzado a ceder paulatinamente en varias de las zonas más afectadas. El distrito de Ingeniero White, así como los barrios de Boulevard y Saladero, han comenzado a retomar la normalidad, al igual que el casco histórico de la ciudad.

En su intervención, Susbielles apuntó que el número de evacuados descendió a 523 personas, aunque mencionó que aún quedan áreas con problemas de acumulación de agua. En especial, destacó que una zona cercana al puerto sigue presentando un nivel de agua de 30 centímetros, lo que está dificultando la circulación en algunas calles.

Además de las labores de rescate y limpieza, la ciudad sigue recibiendo donaciones para ayudar a los afectados por las inundaciones. Varios centros de acopio y organizaciones locales están movilizando recursos para asistir a los damnificados por el temporal.

Con información de Infobae