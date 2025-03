Los reclamos docentes continúan en varias provincias, a pesar del inicio del ciclo lectivo

Con el ciclo lectivo en marcha persisten los reclamos de los gremios docentes en Córdoba, Jujuy, San Juan, Chubut, Misiones y Santa Cruz por los ofrecimientos de mejoras salariales, que no satisfacen sus demandas. En el arranque de la semana corta hubo marchas y este jueves habrá paro con movilizaciones. "La propuesta que nos han hecho no se condice ni da respuesta a los planteos realizados por la asamblea de delegados departamentales", sostuvo en las últimas horas el secretario general del gremio Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, que concentra a la mayor parte de los maestros de esa provincia.

En las últimas horas del pasado martes de carnaval, en un intento por llegar a un acuerdo y desactivar un paro de UEPC previsto para este jueves con movilización, el Secretario General del Gobierno cordobés, David Consalvi, convocó a la conducción gremial a una nueva reunión de la mesa de negociación salarial, en donde presentó una "propuesta salarial superadora", sostuvo. El encuentro se concretó durante la tarde de este miércoles pero fracasó, tras dos horas de diálogo.

"Si bien hay puntos que avanzan en lo que planteamos, hay cuestiones que quedan pendientes y que para nosotros no deben quedar sin resolver. No está garantizado el FONID hasta fin de año con actualizaciones por IPC, ni para activos ni para jubilados, y no está el esquema de blanqueo para la segunda etapa del año. Si bien hay un adelanto de pauta, ese adelanto tiene que ser más significativo porque entendemos que no da respuesta a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios", señaló Cristalli en un video que difundió UEPC en sus cuentas en redes sociales. "Hemos ratificado que no aceptamos la propuesta, no la vamos a poner a consideración. Ratificamos el paro de 24 horas en toda la provincia, en escuelas oficiales y privadas", cerró.

En Jujuy, los gremios Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) rechazaron el ofrecimiento del gobierno del radical Carlos Sadir, que propuso una suba salarial del 10 puntos, el 50% a pagar con el sueldo de febrero, y la otra mitad con los haberes de abril. Por ello, este miércoles hubo paro y marcha por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy. Los afiliados de ambas organizaciones concentraron en sus sedes y luego se unieron en una movilización para confluir en la Casa de Gobierno, en donde expusieron su malestar y desacuerdo con el ofrecimiento oficial, que fue sí fue aceptado por otros sindicatos estatales.

"Tenemos un alto acatamiento a la medida de fuerza, pese a que las áreas de supervisión están pidiendo datos de los docentes adheridos al paro porque, seguramente, después van a querer aplicar descuentos en los salarios. Esto solo le da más legitimidad a nuestras demandas", expresó Claudia Suárez, delegada escolar de ADEP, durante la marcha. Durante la concentración en la Casa de Gobierno, el dirigente Andrés García, de la comisión directiva de CEDEMS, sostuvo: "La alta concurrencia a la protesta es muy importante y confirma que los reclamos son justos, no sólo por la demanda salarial, también por estado lamentable de algunas escuelas. Esta es una manera de enseñar a los estudiantes que hay que defender los derechos, más allá de las aulas". "Es necesario concretar un plenario con todos los sectores que pedimos lo mismo para evaluar cómo continuar con un plan de reclamos", señaló García.

En el caso de San Juan, una importante columna de docentes se concentró en el Centro Cívico, en el marco de una jornada de paro y protestas en demanda de una nueva paritaria salarial. Al igual que la semana pasada, la convocatoria fue respaldada por los gremios docentes Unión Docentes Argentinos (UDA) San Juan, Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).

Karina Navarro, secretaria general de UDA, recordó en contacto con los medios que cubrieron la manifestación, que la solicitud principal es la reapertura de la paritaria para poder discutir el salario de marzo y evitar que la negociación quede cerrada durante un período prolongado. "El 16 de febrero, el Ministerio de Educación cerró la paritaria salarial, lo que significa que no hubo más conversación. Nos depositaron y liquidaron nuestros salarios arbitrariamente", sostuvo. Daniel Quiroga, secretario general de AMET, se refirió a la última reunión mantenida con Emilio Achem, el Secretario General del Gobierno sanjuanino. "Fue bastante dura, el gobierno expone sus limitaciones económicas y nosotros hemos expuesto que también ellos se pongan firmes con la Nación para traer el financiamiento para la provincia", dijo. "Ellos nos manifiestan que les han quitado una cantidad de dinero pero es necesario que los legisladores de todos los partidos hagan ver las necesidades de la provincia", agregó.

En el sur del país, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), realiza un paro de actividades por 48 horas, desde este miércoles, en todas las escuelas de la provincia para pedir una recomposición salarial y mejoras edilicias. "Afrontamos una situación de tan bajos salarios que la clasificación del INDEC nos sitúa a muchos en los estratos de pobreza o rayamos en la indigencia. La mayoría no llega a la canasta familiar básica, ni con dos trabajos", sostuvo al conducción gremial en un comunicado. "El gobernador Ignacio Torres abrió expectativas comprometiendo reconocimiento y mejorar los salarios pero aún no ha cumplido", se señaló. "El gobernador cortó la negociación paritaria en septiembre de 2024 y que cerró todo diálogo sobre el salario. La Secretaría de Trabajo debió haber protegido esa instancia de diálogo pero hizo silencio ante los reclamos formales", sostuvo el gremio que conduce el docente Daniel Murphy.

La semana pasada, el gobierno de Chubut dictó la conciliación obligatoria para neutralizar el paro de dos días de ATECh. El ministro de Educación José Luis Punta, señaló en ese momento que "la medida fue sensata, en un contexto en el que debe prevalecer que los chicos estén en las aulas y no se pierda un solo día de clases por discusiones que sólo perjudican el interés común de los chubutenses". Pese a la decisión, la medida de fuerza se lleva a cabo. "Este paro es legítimo, tenemos un salario miserable y necesitamos recomponerlo. El gobierno ha cometido un error, no está cumpliendo con sus promesas y nosotros estamos reflejando fielmente las necesidades", sostuvo Murphy.

En la provincia más austral del país, Tierra del Fuego, no arrancaron las clases por un paro de 48 horas convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que reclama una mejora salarial. El paro, que afecta a todas las instituciones educativas, fue ratificado por el SUTEF este miércoles, en una concentración frente a la Casa de Gobierno, en Ushuaia, acompañada de una olla popular como parte de las protestas.

Los docentes exigen una recomposición salarial, ya que el gobierno provincial ofreció un aumento de $12.000, una cifra que el gremio considera insuficiente. Este jueves, la medida de fuerza contempla más movilizaciones, con protestas frente a la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Educación en Río Grande y en la Plaza Cívica de Tolhuin. Los docentes continúan con su exigencia de un aumento salarial que se adecue a la inflación y a la realidad económica de la provincia. “Llamamos al gobernador a la reflexión. No se puede hablar de transformación educativa con salarios de hambre", señaló el secretario general Horacio Catena.

