Van der Sar destrozó a Dibu Martínez: "No es ni top ten del mundo"

Los galardones de Emiliano Martínez como mejor arquero del mundo suelen causar cierta comezón en el paladar europeo, entre quienes le achacan sus actitudes al límite del reglamento y el protocolo y otros que le buscan atenuantes técnicos para bajarle el precio. Tal fue el caso de Edwin Van der Sar, histórico arquero de Países Bajos recordado por haber recibido el cabezazo de Ariel Ortega que le valiera al Burrito la expulsión en el Argentina vs. Holanda del Mundial Francia 1998.

"¿Alisson o Emliano Martínez?", comenzó la serie de preguntas del sitio Goal, para que el neerlandés eligiera sin dudar al brasileño de Liverpool. Después, ubicó como los mejores a Thibaut Courtois, de Real Madrid, y Manuel Neuer, de Bayern Munich.

Al referirse al marplatense campeón del mundo en Qatar 2022 y dos veces ganador del Trofeo Yashin y The Best, lo ninguneó: "No creo que Martínez esté en top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales sí, seguro. Pero está en el top 20".

La trayectoria de Van der Sar

El exguardameta defendió a la selección naranja por 135 partidos, destacándose el que le valió la roja a Ortega en un fatídico final de encuentro que incluiría el 2-1 sobre la hora de Denis Bergkamp que decretó el adiós de la Albiceleste de Daniel Passarella en cuartos de final.

Surgido de Ajax, donde obtuvo una Champions y una Intercontinental, obtuvo con Manchester United un Mundial de Clubes, una Champions League y cuatro Premier Leagues. Pero claro, nada con su selección.

