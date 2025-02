Villada reconoció que el oficialismo tiene “afinidad” con opositores libertarios

En un comunicado oficial, el Partido Justicialista (PJ) nacional informó sobre la intervención de sus distritos en Salta y Misiones y la designación de nuevas autoridades para encabezar el proceso de reorganización. Al respecto, en Día de Miércoles, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, aseguró que en los próximos comicios se garantizará “que los dirigentes de este partido tengan un canal de expresión peronista, que a su vez coincide con querer la conducción y el liderazgo de Gustavo en el orden provincial”.

Villada recordó que en 2021 “presentamos dos expresiones del oficialismo, una más cercana al peronismo y otra conformada por los partidos que integran esta coalición desde sus inicios. El Partido Justicialista era un componente más dentro de uno de esos frentes”.

Asimismo, sostuvo que su espacio político tiene mayor cercanía con sectores que plantean un rumbo diferente, en referencia a La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. “Claramente han propuesto un camino distinto. Tengo muchas diferencias con Milei. No me considero parte del ambiente libertario, pero tampoco ignoro que muchas de sus medidas cuentan con un consenso social muy grande. El gobernador ha buscado desde el inicio liderar un movimiento provincial con fuerzas políticas que quizás no coincidan en su visión nacional”.

Finalmente, Villada destacó que en elecciones anteriores el oficialismo provincial trabajó con un frente de 14 partidos con visiones diversas, pero que coincidían en la necesidad de defender a Salta y promover un país más federal.