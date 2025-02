Por Aries, la directora de la Carrera de Medicina en la UNSA, Alejandra Falú, aseguró que el primer día hábil del mes de febrero las clases de la carrera iniciaron con normalidad. Sin embargo, tras la toma del primer examen de introducción a los estudios de medicina, se comunicó a los estudiantes que los exámenes no serían corregidos.

“Los alumnos recibieron un correo por parte de la cátedra informando que no se corregirían los parciales y que se detendría el cursado hasta que la facultad cumpliera con ciertos requisitos”, explicó Falú, aclarando que la decisión fue tomada por la cátedra y no es respaldada por la comisión de la carrera de Medicina.

Según la directora, los reclamos de la medida de fuerza no son infundados, ya que abordan problemas recurrentes. “Se pide mayor financiamiento, ya que los docentes no tienen un financiamiento propio para estos cargos. Cada seis meses, la UNSA debe decidir si tiene los recursos para pagar los sueldos o no, y además, se necesita más espacio físico para los cargos”, detalló, resaltando que la carrera es una de las más demandadas por los jóvenes en los últimos años.

“Este año tuvimos 2.060 preinscriptos. Ante esta situación, tuvimos reuniones con las autoridades de la facultad, con la cátedra y con el rectorado buscando soluciones”, afirmó. Tras el diálogo, se pactó un acta compromiso con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Falú concluyó expresando su agradecimiento por la existencia de la carrera de Medicina, destacando que es un logro invaluable que no puede perderse. “Entendemos que las políticas nacionales hicieron un gran recorte al presupuesto de la universidad, pero también debemos defender lo nuestro”, finalizó.