Milei se abstiene en la ONU sobre Ucrania para no generar tensiones con Trump

Javier Milei eligió otra vez el pragmatismo en política exterior. Como lo hizo en el último G20 en Brasil, cuando decidió no obstaculizar el documento final impulsado por Luiz Lula da Silva, ahora trata de hacer equilibrio en un tema tan sensible como la guerra en Ucrania.

A simple vista, el Presidente trató de mantenerse al margen. Ni con Donald Trump ni contra Trump. Ni con Vladimir Putin ni contra Putin. Ni con Volodimir Zelenski ni en contra. El Gobierno ordenó a la misión argentina en la ONU abstenerse en una votación que exigió el retiro inmediato de las fuerzas rusas de Ucrania y abogó por la integridad territorial de ese país. Pero la abstención diplomática no es en blanco o negro. Tiene sus matices.

En principio, se trata de un cambio notable en la firme postura argentina a favor de Zelenski, a quien Milei recibió durante su toma de posesión en Buenos Aires.

La Argentina no votó en contra de la resolución, como sí hizo la propia delegación estadounidense, a contramano de todos sus socios de la OTAN. La misión argentina eligió una posición intermedia, la abstención, aunque con ello se alineó con países ideológicamente opuestos como Cuba o Irán. El equilibro diplomático también tiene sus costos.

“Esta abstención es un no respaldo a Trump, pero no es un rechazo a Zelenski. En términos multilaterales es un voto sutil. La abstención no significa neutralidad. En la votación ganó el sí y perdió el no, pero lo hizo por la abstención”, dijo TN el exembajador en Estados Unidos Diego Guelar.

Un cambio geopolítico inesperado

La ONU fue testigo este lunes de un cambio en la geopolítica internacional.

Trump profundizó aún más su alejamiento de Zelenski. Lo presiona para firmar un acuerdo de paz con Putin “en las próximas semanas”, según sugirió este lunes al recibir en la Casa Blanca a su par francés, Emmanuel Macron. Incluso, fue más allá: ordenó a su representante en Naciones Unidos alinearse junto con la delegación rusa para votar en contra de la resolución presentada por Kiev y respaldada por la UE.

Su propio texto alternativo, que propiciaba un pronto final para la guerra, naufragó tras sufrir varias modificaciones y enmiendas europeas que obligaron a Washington a abstenerse en su propia iniciativa.

Al gobierno argentino el giro estadounidense en la guerra lo deja en una posición incómoda. Milei ha elogiado en múltiples ocasiones a Zelenski y ha mantenido un respaldo explícito a Ucrania durante los últimos tres años. Pero ahora algo cambió: Trump considera al presidente ucraniano un dictador.

Y no solo eso. Este lunes se negó a calificar de la misma manera a Putin. “No uso esas palabras a la ligera”, respondió ante una consulta de un periodista.

Para Trump, Zelenski es un dictador, pero Putin no lo es. A Milei se la hará muy difícil mantener su orden de alineamiento total hacia Estados Unidos, al menos en este punto.

El canciller Gerardo Werthein dijo esta noche a LN+: “Nuestra posición es pro paz. Es muy importante que Ucrania recupere sus instituciones, que vuelvan a tener elecciones. Todo eso se puede hacer si hay paz. En esto Argentina comparte la visión de Estados Unidos. En el presente fuimos por parar la guerra”, afirmó.

Para Guelar, el voto argentino fue racional. “Los 65 países que se abstuvieron dijeron ‘esto es una batalla de la UE y Estados Unidos. No es nuestra batalla’. Por eso me parece bien la decisión”, afirmó,

Con información de TN