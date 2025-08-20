El Ministerio de Defensa ruso aseguró en Telegram que sus tropas habían “seguido avanzando profundamente en las defensas enemigas” en la región de Donetsk, al tomar los poblados de Sukhetske y Pankivka.
Israel convocó a 60.000 reservistas antes de una ofensiva en la ciudad de Gaza
El ejército de Israel está llamando a unos 60.000 reservistas antes de una ofensiva terrestre planeada para capturar y ocupar toda la ciudad de Gaza. Sería para presentarse al servicio en septiembre.El Mundo20/08/2025
Un oficial militar dijo que los reservistas se presentarían al servicio en septiembre y que la mayoría de las tropas movilizadas para la ofensiva serían personal en servicio activo.
Las tropas ya estaban operando en las áreas de Zeitoun y Jabalia como parte de los preparativos de un plan aprobado en las últimas horas por el ministro de Defensa, Israel Katz. El mismo será presentado al gabinete de seguridad a finales de esta semana.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que el miércoles se emitieron órdenes de llamar a 60.000 reservistas como parte de los preparativos para "la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón", la ofensiva que lanzaron en mayo.
Fuentes militares informaron que 20.000 reservistas que ya habían sido llamados a filas recibirán un aviso ampliando sus órdenes actuales. Además, altos comandantes aprobaron que la operación fuera "gradual" y "precisa".
El periódico Haaretz citó al ministro de Defensa Katz diciendo el martes: "Una vez que se complete la operación, Gaza cambiará su cara y ya no lucirá como en el pasado".Para la aplicación de este plan, se espera una orden de evacuación de "cientos de miles de palestinos" de la ciudad de Gaza y de allí dirigirse a refugios en el sur, citó la BBC.
Muchos de los aliados de Israel condenan el plan, mientras que la ONU y demás organizaciones advirtieron que otras ofensivas y desplazamientos masivos tendrán un "horrible impacto humanitario" después de 22 meses de guerra.
El gobierno de Israel anunció su intención de conquistar toda la Franja de Gaza después de que las conversaciones indirectas con Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes fracasaran el mes pasado.
Los mediadores regionales buscan conseguir un acuerdo antes de que comience la ofensiva, con una nueva propuesta de tregua por 60 días y la liberación de alrededor de la mitad de los 50 rehenes aún retenidos en Gaza, que Hamás dijo haber aceptado el lunes.
Israel aún no ha presentado una respuesta formal, pero las autoridades israelíes insistieron el martes en que ya no aceptarían un acuerdo parcial y exigieron uno integral que incluya la liberación de todos los rehenes.
Ámbito
Un conductor que transitaba por la zona advirtió un costal sospechoso y dio aviso a los servicios de emergencia.
Llegaron a Washington refuerzos de la Guardia Nacional procedentes de todo el paísEl Mundo20/08/2025
Tennessee y otros estados republicanos enviaron tropas tras la declaración de “emergencia criminal” de Donald Trump, mientras los demócratas advierten sobre los riesgos políticos y sociales.
La Unidad Antinarcóticos de Guyana señaló que el país se convirtió en un punto crucial para el contrabando con destino a mercados internacionales en Europa y África Occidental.
El dictador Nicolás Maduro suma esta medida al despliegue de 4,5 millones de milicianos como respuesta al envío de barcos de EEUU al Caribe para combatir el narcotráfico.
Bloquearon la calle para exigir soluciones ante cortes prolongados que afectan a miles de familias, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia violaciones a los derechos fundamentales.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.