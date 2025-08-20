Israel convocó a 60.000 reservistas antes de una ofensiva en la ciudad de Gaza

Un oficial militar dijo que los reservistas se presentarían al servicio en septiembre y que la mayoría de las tropas movilizadas para la ofensiva serían personal en servicio activo.

Las tropas ya estaban operando en las áreas de Zeitoun y Jabalia como parte de los preparativos de un plan aprobado en las últimas horas por el ministro de Defensa, Israel Katz. El mismo será presentado al gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que el miércoles se emitieron órdenes de llamar a 60.000 reservistas como parte de los preparativos para "la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón", la ofensiva que lanzaron en mayo.

Fuentes militares informaron que 20.000 reservistas que ya habían sido llamados a filas recibirán un aviso ampliando sus órdenes actuales. Además, altos comandantes aprobaron que la operación fuera "gradual" y "precisa".

El periódico Haaretz citó al ministro de Defensa Katz diciendo el martes: "Una vez que se complete la operación, Gaza cambiará su cara y ya no lucirá como en el pasado".Para la aplicación de este plan, se espera una orden de evacuación de "cientos de miles de palestinos" de la ciudad de Gaza y de allí dirigirse a refugios en el sur, citó la BBC.

Muchos de los aliados de Israel condenan el plan, mientras que la ONU y demás organizaciones advirtieron que otras ofensivas y desplazamientos masivos tendrán un "horrible impacto humanitario" después de 22 meses de guerra.

El gobierno de Israel anunció su intención de conquistar toda la Franja de Gaza después de que las conversaciones indirectas con Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes fracasaran el mes pasado.

Los mediadores regionales buscan conseguir un acuerdo antes de que comience la ofensiva, con una nueva propuesta de tregua por 60 días y la liberación de alrededor de la mitad de los 50 rehenes aún retenidos en Gaza, que Hamás dijo haber aceptado el lunes.

Israel aún no ha presentado una respuesta formal, pero las autoridades israelíes insistieron el martes en que ya no aceptarían un acuerdo parcial y exigieron uno integral que incluya la liberación de todos los rehenes.

