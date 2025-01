En diciembre, la actividad económica creció 4,6% pero cayó 3% en 2024

La actividad económica experimentó un incremento del 4,6% en diciembre de 2024 en comparación con el mismo mes de 2023, según un informe de Orlando Ferreres. En tanto, la medición desestacionalizada registró un crecimiento mensual del 1,3% con respecto a noviembre, aunque el cierre del año mostró una caída del 2,9% en términos interanuales.

El martes 25 de febrero, el INDEC publicará los resultados oficiales, que podrían confirmar o ajustar los datos presentados por la consultora. Sin embargo, el informe privado anticipa un desempeño positivo de la economía al cierre de 2024, con más sectores en crecimiento que en declive.

Actividad económica: cuáles fueron los sectores más destacados en 2024

En detalle, el estudio de la consultora Orlando Ferreres, reveló que de los once sectores evaluados, siete tuvieron un crecimiento y cuatro registraron caídas en diciembre. El sector con el mejor desempeño fue el de “intermediación financiera”, con un aumento del 16,2% en diciembre. No obstante, la mejora no fue suficiente para compensar los resultados negativos de meses previos, por lo que el sector terminó el 2024 con una caída del 2,4%, según el informe.

El sector de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” fue uno de los pocos que reportó resultados positivos tanto en diciembre, con un crecimiento del 15,1%, como en el balance anual, con un aumento del 35,4%. Sin embargo, la consultora señaló que las perspectivas climáticas se han deteriorado, lo que podría afectar los rendimientos de las próximas cosechas, especialmente la de maíz. Es importante considerar que el fuerte repunte de 2024 está estrechamente vinculado con los malos resultados de 2023, cuando la sequía histórica redujo significativamente los volúmenes de cosecha de diversas producciones.

Otro sector que mostró un buen desempeño en diciembre fue el de “comercio al por mayor y menor”, con una recuperación del 6,8% respecto al mismo mes de 2023. A pesar de este repunte, la actividad comercial en el total del 2024 disminuyó un 5,5% en comparación con el año anterior.

El sector de “minas y canteras” obtuvo el cuarto mejor resultado en diciembre, con un crecimiento del 5% interanual, impulsado por un aumento en la extracción de petróleo crudo (+11,5%) y gas natural (+8,8%). A lo largo de todo 2024, la expansión del sector alcanzó un 6,6%.

Por debajo del promedio general de crecimiento del 4,6%, se encuentra la “industria manufacturera”, con una recuperación del 4,5%. Esto es significativo, ya que, según datos oficiales, la actividad industrial había estado en contracción durante 19 meses consecutivos. Sin embargo, al final de 2024, el sector terminó con una disminución anual del 6,2%.

El informe también destacó la fuerte expansión del sector aceitero, que fue clave para el registro positivo de diciembre, junto con una recuperación en la producción de maquinaria y equipos, particularmente en la industria automotriz. En contraste, los sectores de minerales no metálicos y metales básicos mostraron una desaceleración en su caída, aunque el proceso de recuperación es lento y sin señales claras de rebote.

Los otros dos sectores que crecieron en diciembre fueron “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” (4,2%) y “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (2,1%).

Actividad económica: cuáles fueron los sectores con peor resultado en 2024

Por otro lado, cuatro sectores tuvieron resultados negativos en diciembre. El rubro más afectado fue la “construcción”, que se contrajo un 10,6%. Este sector terminó el 2024 con una fuerte baja del 21,1%, principalmente por la desaceleración de la obra pública financiada por el Estado nacional.

El sector de “electricidad, gas y agua” experimentó una caída más leve del 2% en diciembre, con una baja del 2,9% en la generación de electricidad, atribuida a un descenso en el consumo residencial debido a las condiciones térmicas. A pesar de esto, el sector terminó 2024 con un incremento acumulado del 0,8%.

Por su parte, los “servicios sociales y de salud” registraron una caída del 1,8% en diciembre, cerrando el año con una disminución del 1,1%. Finalmente, la “administración pública y defensa” también experimentó una caída en diciembre del 0,9%, con un descenso anual del 0,4%.

Con información de Ámbito