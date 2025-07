El campo afirma que el negocio "ya no es rentable"

Desde el martes los derechos de exportación (DEX) pasaron de 26% al 33% para la soja y el maíz, del 9,5% al 12% para el sorgo y del 5,5% al 7% para el girasol. Así se cumplió el plazo de la baja temporaria de retenciones y volvieron a los niveles previos a enero, salvo para el trigo y la cebada, que se mantienen hasta marzo de 2026. Ante esta situación, el sector alertó por la caída de la rentabilidad que cuentan con la alícuota en esos niveles, pese a la liquidación récord que hubo en la primera mitad del año.

Un estudio de CREA señaló que con los DEX de soja al 33%, sólo es económicamente viable en un 20% de la superficie nacional sembrable. Si fuesen 0%, sería económicamente viable en el 99% de la superficie. En el caso del maíz, con retenciones del 12% es viable el 39% de la zona plausible de ser cosechada, con cero sería un 89%.

“El sector no está siendo rentable, sobre todo el de la soja. El único cultivo que te da algo de rentabilidad promedio es el maíz. De una inversión de USD 1.000 por hectárea, hay una rentabilidad de entre USD 80 y USD 100, cuánto mucho por hectárea. Y en cuanto a la soja y al trigo, dan números negativos; a pesar de esta baja que se hizo temporal, el número no es bueno, y con el aumento de las retenciones es peor”, sostuvo el productor agropecuario y ex secretario de Agricultura, Néstor Roulet.

Y agregó: “A eso hay que sumarle el bajo precio a nivel internacional, de alrededor de usd 380 para la soja, lo que con un 33% menos por la retenciones, hace que estemos cobrando USD 270, USD 280, unos USD 100 menos de lo que está el precio internacional. Un brasileño, un uruguayo, un paraguayo están recibiendo esos USD 100 más. El campo lo único que necesita es que le quiten las retenciones, que le quiten la pata de encima”.

Por su parte, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo (FADA) remarcó en un informe que de cada $ 100 de renta que genera una hectárea agrícola, $ 63,6 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. “La conformación de la renta agrícola promedio queda entonces en: 63,6% que se van en impuestos, 9,8% de resultado económico y 26,6% de costo de la tierra. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 63,6%, la participación del Estado en soja es del 65,9%, maíz 53,4%, trigo 78,2% y girasol 63,2%”, añadió el documento.

“Hay escenario complicado desde el punto de vista de que tenemos tres cosas que nos están jugando muy en contra. Tenemos precios bajos a nivel internacional, un tipo de cambio bajo en términos históricos y retenciones. El problema está por el lado del precio. Los precios internacionales están muy bajos, por debajo del promedio de los últimos 5 años, pero también en mínimos históricos del punto de vista real, si ajustas por la inflación de Estados Unidos en los últimos años, tenés precios mínimos”, explicó a este medio Antonella Semadeni, economista de FADA.

Y precisó: “Muchas veces se nos pregunta si este tipo de cambio es rentable o no para el agro desde el punto de vista de exportación, y en realidad sin la baja de costos impositivos, como es las retenciones y mejoras logísticas e infraestructura, no hay dólar que alcance. Es decir, vos puedes ganar competitividad vía devaluación, que ya nos hemos dado cuenta que no nos sirve de nada y que nos lleva un loop de inflación, que después se come esa devaluación y volvemos al punto inicial. O podes ganar competitividad vía baja de impuestos, bajando las retenciones, para que te vuelvas más competitivo”.

Si bien el presidente Javier Milei manifestó en varias ocasiones las intenciones de eliminar definitivamente los DEX, lo cierto es que se trata de unos de los impuestos que mayor recauda y necesarios para seguir sosteniendo el superávit fiscal. En junio se recaudaron por derechos de exportación $ 1,2 billones y fue el cuarto tributo que más aportó a las arcas del Estado.

Pero las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace salieron a expresar su descontento y exigir la guía total de las retenciones. En el comunicado que dieron a conocer fueron tajantes: “No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. Exigimos reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”. Incluso varios gobernadores de las principales regiones agropecuarias salieron a manifestarse al respecto con una ola de críticas. Cabe recordar que los DEX son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, las provincias no reciben nada de lo recaudado por derechos de exportación.

Hacia adelante ¿Cuánto grano queda disponible para vender?

Habitualmente se vende el 50% de la cosecha en la primera mitad del año. De acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante el primer semestre las empresas del sector agroexportador argentino liquidaron USD 15.419 millones, lo que implicó un aumento del 40% comparado contra 2024.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registró que en el primer semestre del año ingresaron USD 18.100 millones, un 56% del total proyectado, entre soja, maíz y trigo. Al primero de julio de 2025, el productor lleva vendidas en el mercado doméstico un total de 25,2 millones de toneladas de soja, 21 de maíz y 14,4 de trigo. Un dato: el último día de retenciones reducidas, se anotó el mayor volumen de ventas de soja desde que entró en vigencia la normativa.

Pero, ¿Cuánto grano queda disponible para vender”. Según datos de BCR, en el caso de la soja queda disponible para vender el resto de la campaña comercial 22 millones de toneladas, un 42% de la oferta total. El grano disponible representa un valor de USD 6.019 millones, más otros USD 1.644 millones adicionales que corresponden a granos ya vendidos a los que aún resta fijar un precio en firme. Para el maíz, quedan disponibles para vender a partir del primero de julio un total de 25,5 millones de toneladas, un 49% de la oferta total, lo que representa un valor de USD 4.366 millones, más otros USD 853 millones adicionales de ventas a las que resta fijarle el precio. Finalmente, en el caso del trigo, quedan sin comprometer al primero de julio 8,9 millones de toneladas, por un valor aproximado de USD 1.784 millones.

“De este modo, entre los tres principales granos resta comprar y fijar el equivalente a USD 14.903 millones hasta el cierre de la campaña comercial, que en el caso del trigo será el mes de noviembre de este año, en tanto que maíz se extiende hasta febrero de 2026 y soja a marzo del próximo año”, subrayó el informe de BCR.

Algunos sectores del campo adelantan que se podría frenar la liquidación: “Se van a quedar secos hasta noviembre”, dijo el directivo de la Sociedad Rural Andrés Costamagna en una entrevista con el canal Ahora Play.

Pero en el corto plazo se abrió una ventana. Según la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado, en las próximas tres semanas se verá “una lluvia de divisas del sector agroexportador”. En junio las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior ( DJVE) sumaron el equivalente a USD 8.150 millones, mientras que las liquidaciones del agro rondaron los USD 3700 millones, según datos de Ciara-CEC, por lo que “el agro debería liquidar alrededor de USD 4550 millones en las primeras tres semanas de julio”

“En otras palabras, luce probable que julio termine con más liquidación de divisas que junio e incluso que se transforme en el segundo mes de mayor liquidación de divisas del agro de toda la historia, después del septiembre 2022″, remarcaron desde la consultora en el informe.

