El Gobierno nacional eliminó el registro de carga para autos eléctricos

En una nueva medida alineada con su política de reducción del Estado y desregulación del mercado, el gobierno de Javier Milei eliminó el Registro Nacional de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos Eléctricos (VHE). La decisión, oficializada a través de la Resolución 22/2025 del Ministerio de Economía, argumenta que la normativa previa generaba trabas burocráticas que afectaban el desarrollo del sector.

El registro, creado en 2023 bajo la gestión anterior, tenía como objetivo identificar y georreferenciar los puntos de carga en todo el país, promoviendo el uso de energías limpias en el transporte. Sin embargo, el Gobierno actual considera que esta regulación solo imponía "cargas administrativas innecesarias", en línea con su estrategia de reducir la intervención estatal.

Lo curioso es que el registro fue habilitado durante la actual gestión, en octubre pasado por el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien luego fue echado del cargo.

Según el texto oficial, la Secretaría de Energía sostiene que la eliminación del registro permitirá un "mercado más libre y eficiente" al eliminar regulaciones que "obstaculizan la actividad económica". La medida entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

La medida se inscribe en el plan de ajuste del gasto público y reducción de estructuras estatales que viene impulsando Milei desde su asunción. En las últimas semanas, el Gobierno eliminó direcciones en ANSES y recortó programas en distintos organismos.

Desde el Gobierno aseguran que estas medidas responden a la necesidad de "simplificar y agilizar" la gestión estatal, mientras que desde la oposición y sectores productivos advierten sobre el riesgo de que la falta de planificación derive en un freno a inversiones estratégicas.

Al respecto de la medida, el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger, destacó que el registro impedía el desarrollo de la actividad en lugar de promoverla, y aprovechó para criticar al expresidente Alberto Fernández al que calificó de "radiactivo".

En la red social X, escribió: "La norma derogada es un buen ejemplo de cómo la regulación tiende a matar a las pymes y al emprendedurismo. Con los vehículos de combustión interna vas a un lugar a cargar, pero con los vehículos eléctricos es la revés: cargás en los lugares adonde vas. Los vehículos eléctricos se cargarán cuando comes en un restaurant o vas al supermercado. Vas a hacer algo a algún lugar y aprovechas el tiempo allí para recargar tu vehículo. Por eso es importante que cualquiera pueda instalar dispositivos de carga. Y para estos negocios proveer la carga va a ser una manera de atraer clientes".

Y siguió: "La 817/23 del radioactivo @alferdez (no hay cosa, parece, que no haya contaminado o destruido) justamente impedía esto. Al instaurar un engorroso registro y un cúmulo de obligaciones, hacía que ningún negocio pudiera, en la práctica, ofrecer dicho servicio. A la postre era una resolución hecha a la medida de las petroleras, que sí iban a poder cumplir todas esas onerosas obligaciones. Pero una estación de servicio es el único lugar donde NO querés cargar un auto eléctrico. Así, como en tantas otras cosas, la regulación destruía la actividad que venía a regular. Identificar y desarticular este tipo de dislates son los que tenía en mente el presidente @JMilei al crear el @MinDesreg_AR

"La resolución 22/25 de @MCtettamanti lisa y llanamente deroga la 817/23, con lo que la actividad de carga de autos eléctricos pasa a ser una actividad plenamente desregulada. Y con una red barata y extensa de cargadores será verdaderamente posible para un cliente elegir un vehículo eléctrico. Esta resolución surgió cuando @HectorHuici del @MinDesreg_AR estaba trabajando el decreto de autodespacho de combustible (que también se publicó hoy) con @Energia_Ar. Gracias @MenemFacundo, Sofía Roberts y @valenugartee del equipo de @MinDesreg_Ar. También un hurrah a la Secretaria de Energía @MCtettamanti que tardó literalmente 5 segundos en sumarse a la idea, y…. voilà! VLLC!", concluyó.

